Colpo grosso per Michele Riondino ed il suo Cinzella Festival. La seconda edizione della kermesse di Grottaglie (TA), che si dipanerà dal 17 al 20 agosto 2019, vedrà sul palco delle Cave di Fantiano nientemeno che i Franz Ferdinand. Sarà quella conclusiva di martedì 20 la serata del gruppo scozzese, che al momento è l’unica band annunciata e per la quale sarà l’unica data italiana prevista. Biglietti già in vendita sul circuito Ticketone e si consiglia di fare in fretta, perché la location delle Cave di Fantiano non può accogliere più di quattromila spettatori. Fino al 6 gennaio i biglietti per la singola serata sono in promozione a 28,75 euro, ma è già possibile anche sottoscrivere l’abbonamento per tutte e quattro le serate al prezzo di 69 euro. Anche in questo caso, si tratta di un prezzo promozionale per chi effettua l’acquisto entro l’Epifania.

Il Cinzella Festival

Il Cinzella Festival giunge nel 2019 alla sua terza edizione dopo il bel successo della passata, che ha visto sul palco artisti come Peter Murphy, Frah Quintale e Nothing But Thieves. lo scorso anno è diventato un autentico polo di attrazione artistica e culturale tra le splendide colline murgiane e i profondi lembi di mare della penisola jonico-salentina. Una scommessa vinta grazie a band di spicco della scena rock alternativa ma anche alle rassegne cinematografiche d’autore legate a musica e arte. Questa nuova edizione conferma come location quella delle Cave di Fantiano di Grottaglie, luogo dall’inestimabile valore paesaggistico, costellata di scenari mozzafiato: una ex cava di tufo ora divenuta un parco naturale dalle caratteristiche uniche, palcoscenico di eventi e manifestazioni culturali di rilievo nazionale. Cinzella Festival deve il suo nome a una figura molto nota alla cultura popolare tarantina. Cinzella infatti è stata una celebre “accompagnatrice” di uomini e di adolescenti, una donna così speciale da rimanere impressa nella memoria collettiva. Leggenda narra che alla donna sia stata intitolata una statua venerata da residenti e turisti che spesso l'hanno scambiata per un'icona religiosa. Il logo del festival è la pecora, un tributo ad un fatto di cronaca legato alla prima culla del festival, Taranto, divenuto simbolo dell’inquinamento dopo che, tra il 2008 e il 2010, sono stati abbattuti 600 ovini contaminati dalla diossina. Proprio lì, nel 2017, è infatti nato il Cinzella Festival, in una splendida masseria persa in una valle di ulivi e diventata la speranza di una rinascita, di una ventata di cambiamento per la città e per l'intera provincia.

Il nuovo tour dei Franz Ferdinand

I Franz Ferdinand tornano in Italia dopo che lo scorso settembre avevano preso parte al Milano Rocks e prima, a luglio, erano stati in concerto a Roma. Alex Kapranos e soci ripartiranno in tournée la prossima estata, ma non prima di esibirsi a Capodanno nella “loro” Edimburgo. Queste le date finora confermate per l’estate 2019, anche se visti i buchi nel calendario è lecito aspettarsi ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi: