Anna Foglietta: chi è l'attrice candidata ai David di Donatello

Ha recitato in oltre 20 film, tra cui parecchie pellicole di successo, e dopo l’esperienza del Dopofestival, ha mostrato di avere anche doti di intrattenitrice, cantante e conduttrice televisiva: Anna Foglietta è candidata ai David di Donatello 2019 come miglior attrice protagonista. Il pubblico televisivo aveva già cominciato a conoscerla grazie alle serie tv “La squadra” e “Distretto di polizia”.

Nata a Roma da una famiglia di origini napoletane, Anna Foglietta ha una formazione teatrale, dove ha mosso i primi passi nella recitazione. Nella vita privata, l’attrice è sposata dal 2010 con Paolo Sopranzetti, consulente finanziario. La coppia ha tre figli: Lorenzo, Nora e Giulia.

I primi film al cinema

Il debutto al cinema arriva nel 2006 con il film di Angelo Orlando “Sfiorarsi”, a cui segue - nello stesso anno - l’episodio “La donna del mister” nel film “4-4-2 - Il gioco più bello del mondo” di Claudio Cupellini. Nel 2008 è nel cast di “Solo un padre” di Luca Lucini e di “Se chiudi gli occhi” di Lisa Romano. Seguono “I mostri oggi” di Enrico Oldoini, “Euclide era un bugiardo” di Viviana Di Russo ed è anche tra gli interpreti italiani di “The American”, film del 2010 diretto da Anton Corbijn con George Clooney e Violante Placido.

La prima candidatura ai David e il successo

Nel 2011 per Anna Foglietta arriva la prima candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello, con “Nessuno mi può giudicare” esordio alla regia di Massimiliano Bruno. Nel cast, oltre alla Foglietta, anche Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Caterina Guzzanti, Edoardo Leo e tanti altri. Il film vince il Nastro d’Argento come migliore commedia e Anna Foglietta (che nel film interpreta riceve la nomination come miglior attrice non protagonista sia ai David di Donatello che ai Nastri d’Argento. Inoltre, sempre per la sua interpretazione nel film, vince il premio Ischia Film Festival come miglior attrice rivelazione.

Nel frattempo, Anna Foglietta continua ad alternare la recitazione al cinema con quella a teatro, la sua prima grande passione.

“Colpi di fulmine”, “Noi e la Giulia” e “Perfetti sconosciuti”

Anna Foglietta è protagonista, nel 2012, di un episodio del film “Colpi di fulmine” diretto da Neri Parenti, in cui recita accanto a Lillo e Greg, conquistando una nomination come miglior attrice non protagonista ai Nastri d’Argento. Nel primo episodio, invece, i protagonisti sono Christian De Sica, Luisa Ranieri e Arisa. Nel 2015 l’attrice è tra i protagonisti del fortunato film “Noi e la Giulia” diretto e interpretato da Edoardo Leo, con Claudio Amendola, Luca Argentero e Stefano Fresi. La pellicola si aggiudica ben sette nomination ai David di Donatello, tra cui quello come miglior attrice non protagonista per la nostra Anna Foglietta. L’anno successivo è nel cast di “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, commedia corale che è stato uno dei grandi successi del 2016, ricevendo l’apprezzamento sia da parte della critica che dal pubblico. Oltre all’attrice romana, nel film sono presenti Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak. Anche per il ruolo in “Perfetti sconosciuti”, Anna Foglietta riceve la nomination ai David di Donatello.

“Il contagio”, “Il premio” e “Un giorno all’improvviso”

Anna Foglietta riesce a lasciare il segno in ogni sua interpretazione, che sia una commedia o un film drammatico, come “Il contagio”, pellicola del 2017 tratta dall’omonimo romanzo di Walter Siti. Nel cast, anche Vincenzo Salemme e Vinicio Marchioni. L’interpretazione di Chiara, vale all’attrice un’altra nomination ai Nastri d’Argento. Nello stesso anno, Anna Foglietta è anche tra i protagonisti del secondo film diretto da Alessandro Gassmann, “Il premio”, in cui recita accanto ad attori come Gigi Proietti, Rocco Papaleo, lo stesso Gassmann. Anche per questo ruolo, arriva la candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista.

L’ultimo film interpretato da Anna Foglietta è “Un giorno all’improvviso”, scritto e diretto da Ciro D’Emilio. Nella pellicola è Miriam, la madre di un diciassettenne che sogna di diventare un grande calciatore. Per questo ruolo, l’attrice è candidata ai David di Donatello 2019 come miglior attrice protagonista.

Nel febbraio del 2019, Anna Foglietta è stata scelta da Claudio Baglioni per la conduzione del Dopofestival, in cui l’attrice è stata affiancata da Rocco Papaleo e Melissa Greta Marchetto. Nel corso del programma, la Foglietta ha avuto modo di cimentarsi anche nel canto, un’altra delle sue passioni.