Andy Warhol, film e documentari che raccontano il genio della Pop Art

Il 22 febbraio di 35 anni fa l’artista moriva in seguito un intervento chirurgico, dopo aver conquistato New York partendo dalle baraccopoli industriali di Pittsburg e aver cambiato e influenzato il volto dell’arte per decenni. Dall’ambiente della Factory al tentato omicidio da parte dell’attivista Valerie Solanas, in tanti hanno deciso di raccontare la sua figura eccentrica e iconica