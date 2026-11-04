Wild Horse Nine, esce il film di Martin McDonagh: il cast. FOTO

2/12 ©Webphoto

John Malkovic è Chris Carlisle, un veterano della CIA e uno degli agenti più brillanti della storia dell'organizzazione, autore dei numerosi colpi di stato e vari attentati attuati dagli USA durante il secondo dopoguerra, come parte dell’Operazione Condor. Ha un carattere molto impulsivo e schietto, oltre a soffrire di una forma avanzata di Azheimer.

John Malkovic da Valmont a Venezia 83