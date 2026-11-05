Da Oscar?

Sì.

E non perché sul Lido il profumo delle statuette talvolta arriva prima di quello della laguna. Ma perché è una di quelle interpretazioni in cui l'attore sembra non fare niente mentre sta facendo tutto.

Malkovich è stato candidato due volte all'Academy Award come attore non protagonista, per Le stagioni del cuore (1984) e Nel centro del mirino (1993), senza mai portarsi a casa la statuetta. Dopo Venezia, il Santa Barbara International Film Festival ha annunciato che a febbraio 2027 gli consegnerà l'Outstanding Performer of the Year Award proprio per Wild Horse Nine.

Sicché la strada verso Los Angeles è segnata. Resta da capire se l’Academy premierà un attore capace di farci amare Chris senza assolverlo