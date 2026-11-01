Un divertente ribaltamento dei ruoli per due protagonisti del prossimo capitolo dell'universo Marvel. Per Halloween, Robert Downey Jr. e Pedro Pascal hanno deciso di indossare i panni dei rispettivi personaggi in Avengers: Doomsday: l'ex Iron Man si è trasformato in Mister Fantastic, con la tuta blu dei Fantastici Quattro, mentre Pascal ha vestito i panni del Dottor Doom, tra mantello, felpa verde e maschera argentata. A documentare lo scambio sono stati alcuni scatti e un video condivisi sui social da Downey Jr., accompagnati dalla didascalia "Costume swap!".