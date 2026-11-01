Scherzo in perfetto stile Marvel: per Halloween le due star hanno deciso di sorprendere i fan scambiandosi i costumi dei rispettivi personaggi. Un gioco che anticipa la sfida destinata ad accendere Avengers: Doomsday
Un divertente ribaltamento dei ruoli per due protagonisti del prossimo capitolo dell'universo Marvel. Per Halloween, Robert Downey Jr. e Pedro Pascal hanno deciso di indossare i panni dei rispettivi personaggi in Avengers: Doomsday: l'ex Iron Man si è trasformato in Mister Fantastic, con la tuta blu dei Fantastici Quattro, mentre Pascal ha vestito i panni del Dottor Doom, tra mantello, felpa verde e maschera argentata. A documentare lo scambio sono stati alcuni scatti e un video condivisi sui social da Downey Jr., accompagnati dalla didascalia "Costume swap!".
Due icone Marvel
Lo scambio dei costumi assume un significato particolare se si guarda al percorso dei due attori all'interno del franchise. Per Robert Downey Jr. si tratta di un ritorno dopo aver interpretato Tony Stark per oltre un decennio, diventando uno dei volti simbolo del Marvel Cinematic Universe. La sua nuova incarnazione nei panni di Victor von Doom segna una svolta importante: da eroe che ha contribuito a costruire l'universo degli Avengers a uno dei suoi antagonisti più temibili. Pedro Pascal, invece, si prepara a esplorare il lato più avventuroso e scientifico della saga con Reed Richards, leader dei Fantastici Quattro. Il loro gioco di Halloween mette così in scena, con ironia, due identità destinate a incrociarsi sul grande schermo.
La curiosità nasce anche dal contrasto tra le due maschere: da una parte un personaggio che incarna il potere, l'ambizione e la minaccia, dall'altra uno scienziato geniale chiamato a guidare la propria famiglia in una sfida dalle proporzioni enormi. Due figure molto diverse, accomunate da un'intelligenza fuori dal comune e da un ruolo centrale nell'immaginario Marvel. Lo scambio voluto dagli attori offre ai fan un'immagine insolita di questa futura rivalità, giocando proprio sull'inversione delle parti che il pubblico vedrà al cinema. L'uscita di Avengers: Doomsday è prevista a dicembre 2026 e il film riunirà un cast particolarmente ampio, con numerosi volti già noti del Marvel Cinematic Universe.
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