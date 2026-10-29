Gli scambi di identità e di avatar

La realtà è in pericolo e si è fusa con quella del videogioco in Jumanji: Open World, terzo film della trilogia contemporanea firmata da Jake Kasdan e quinto film di una saga cinematografica inziata nel 1995 con Jumanji.

A sette anni dall'uscita di Jumanji: The Next Level, ci ritroviamo alle prese con le conseguenze di quento era stato mostrato nel finale di quel film del 2019, quando alcuni struzzi uscivano accidentalmente da una consolle rotta entrando nel mondo reale.

Ora il gioco, le sue creature e le sue minacce hanno preso possesso del mondo reale e tocca ai vecchi protagonisti entrare in gioco, letteralmente.

La pellicola, però, alza la posta perchè, come è noto, ci sarà uno scambio di identità e avatar.

Spencer (Alex Wolff) e sua madre Janice (Marin Hinkle) finiscono, rispettivamente, nei corpi di Ruby Roundhouse (l'attrice Karen Gillian) e di Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), situazione di per sé paradossale ed esilarante.

Il trailer anticipa con nuove immagini le conseguenze di queste nuove dinamiche con Johnson interprete di una madre ansiosa e impaurita dalle azioni e dai combattimenti che dovrà affrontare.

Inedito anche il ruolo nel gioco del professor Shelly Oberon (Jack Black) mosso da Donatas e Franklin Finbar (Kevin Hart) giuidato da Tyson.