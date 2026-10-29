Jumanji: Open World, il nuovo trailer ufficiale del film al cinema a NataleCinema
Sony Pictures ha diffuso un nuovo trailer ufficiale del film che chiude la trilogia d'azione fantastica diretta da Jake Kasdan, un'avventura senza più confini dove i protagonisti si giocano tutto. Al cinema dal giorno di Natale
Dopo le immagini del primo trailer esteso di Jumanji: Open World, diffuso lo scorso luglio, arrivano nuove anticipazioni in vista dell'uscita del film nelle sale italiane, dove entra in programmazione a dicembre, nel giorno di Natale.
Il nuovo trailer ufficiale del film che chiude la trilogia avviata nel 2017 con Jumanji: Benvenuti nella giungla, mostra i protagonisti alle prese con una minaccia totale. Il gioco è uscito dalla consolle e ha invaso il mondo reale.
Gli scambi di identità e di avatar
La realtà è in pericolo e si è fusa con quella del videogioco in Jumanji: Open World, terzo film della trilogia contemporanea firmata da Jake Kasdan e quinto film di una saga cinematografica inziata nel 1995 con Jumanji.
A sette anni dall'uscita di Jumanji: The Next Level, ci ritroviamo alle prese con le conseguenze di quento era stato mostrato nel finale di quel film del 2019, quando alcuni struzzi uscivano accidentalmente da una consolle rotta entrando nel mondo reale.
Ora il gioco, le sue creature e le sue minacce hanno preso possesso del mondo reale e tocca ai vecchi protagonisti entrare in gioco, letteralmente.
La pellicola, però, alza la posta perchè, come è noto, ci sarà uno scambio di identità e avatar.
Spencer (Alex Wolff) e sua madre Janice (Marin Hinkle) finiscono, rispettivamente, nei corpi di Ruby Roundhouse (l'attrice Karen Gillian) e di Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), situazione di per sé paradossale ed esilarante.
Il trailer anticipa con nuove immagini le conseguenze di queste nuove dinamiche con Johnson interprete di una madre ansiosa e impaurita dalle azioni e dai combattimenti che dovrà affrontare.
Inedito anche il ruolo nel gioco del professor Shelly Oberon (Jack Black) mosso da Donatas e Franklin Finbar (Kevin Hart) giuidato da Tyson.
Vedi anche
Jumanji compie 30 anni, che fine hanno fatto gli attori del cast. FOTO
Gioco e realtà fusi come nel primo film
La realtà è preda del caos in Jumanji: Open World, pellicola che arriva al cinema a Natale e che promette emozioni e luci colorate in linea con l'atmosfera delle festività di fine anno, dal momento che la nuova avventura è ambientata proprio nel periodo natalizio.
“Il nostro mondo. Nuove regole. Un’ultima partita”, si legge nelle righe che accompagnano il trailer, un'avvertimento che sottolinea l'importanza di questa avventura definitiva, una partita che non può essere salvata e che non ammette un ulteriore tentativo da parte dei giocatori.
Il film, che vede l'invasione delle minacce del gioco nel mondo reale, fa riferimento direttamente alle atmosfere del primo titolo della saga, con Robin Williams e Kirsten Dunst.
Nei capitoli successivi, i giocatori si catapultavano in Jumanji, ora si assiste a una fusione sorprendente con conseguenze letali per la realtà come la conosciamo.
Nel cast del film al cinema a Natale rivedremo Nick Jonas, Rhys Darby e Danny DeVito. Ci saranno, inoltre, Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner e Ser’Darius Blain.
Webphoto/Nintendo/Warner Bros./Lionsgate
I 20 film più attesi del 2026, da Il Diavolo veste Prada a Dune
Sequel e prequel di grandi saghe, da 'Star Wars' ad 'Avengers' e 'Hunger Games', ma anche 'The Odyssey' di Cristopher Nolan, Steven Spielberg che torna a cimentarsi con gli UFO e 'Cime tempestose' con Jacob Elordi e Margot Robbie. Ecco 20 titoli che faranno parlare durante l'anno che si è appena aperto