Morta Barbara Barrie, attrice nominata agli Oscar e agli Emmy

L’attrice statunitense è morta a Manhattan a 95 anni. Candidata all’Oscar per Breaking Away e agli Emmy e ai Tony, ha attraversato oltre sessant’anni di cinema, televisione e teatro, prendendo parte anche al cast originale del musical Company

Barbara Barrie, attrice statunitense candidata all’Oscar, agli Emmy e ai Tony, è morta mercoledì 28 ottobre 2026 a Manhattan all’età di 95 anni. Lascia dietro di sè una carriera lunga oltre sei decenni, tra il cinema d’autore, le serie televisive e i palcoscenici di Broadway.

La notizia è stata confermata dalla figlia al New York Times, che ha riferito come la morte sia avvenuta attraverso una procedura di morte medicalmente assistita, dopo una diagnosi di cancro terminale.

Barrie aveva costruito una carriera capace di attraversare linguaggi e generazioni dello spettacolo americano. Al cinema aveva recitato in Breaking Away, film del 1979 candidato a cinque premi Oscar, ottenendo una candidatura come miglior attrice non protagonista. Nel 1964 aveva inoltre vinto il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes grazie a One Potato, Two Potato. In televisione era apparsa in produzioni come Barney Miller, Ai confini della realtà e Law & Order, mentre a teatro aveva partecipato alla produzione originale di Company, il celebre musical di Stephen Sondheim.

La sua vita professionale fu accompagnata anche da un impegno personale nel raccontare la malattia. Dopo una diagnosi di tumore del retto nei primi anni Novanta, Barrie pubblicò due libri dedicati alla propria esperienza, con l’intento di contribuire a ridurre lo stigma legato alla patologia. Nel 2014 rese noto di essere affetta da fibrosi polmonare idiopatica.