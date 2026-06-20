Uno dei maggiori punti di forza di La Magnifica Lillian Hall è senza dubbio il cast, che riunisce alcuni dei nomi più prestigiosi del cinema e della televisione americana e regala al film una qualità interpretativa di altissimo livello.

A guidare la storia è Jessica Lange, due volte premio Oscar per Tootsie e Blue Sky, oltre che vincitrice di Emmy, Golden Globe e Tony Award, capace di offrire una prova intensa, delicata e ricca di sfumature.

Al suo fianco spicca Kathy Bates, premio Oscar per Misery non deve morire, che conferisce al racconto umanità e profondità con una presenza scenica autorevole e mai sopra le righe.

Lily Rabe, tra i volti più apprezzati del panorama televisivo americano e protagonista di numerose produzioni teatrali, costruisce un intenso rapporto madre-figlia fatto di silenzi, rimpianti e affetto trattenuto.

Jesse Williams, noto al grande pubblico per Grey's Anatomy, interpreta con sensibilità il giovane regista che cerca di sostenere la protagonista nel momento più difficile della sua vita artistica, mentre Pierce Brosnan, icona del cinema internazionale e indimenticabile James Bond, aggiunge eleganza e misura a un ruolo più intimo.

L'alchimia tra gli interpreti rende credibile ogni dialogo e ogni emozione, trasformando il film in qualcosa di più di un semplice dramma sulla malattia. È proprio la forza di questo ensemble a dare spessore alla narrazione, facendo emergere il valore delle relazioni umane, della memoria e del teatro come luogo in cui identità e vita continuano a intrecciarsi fino all'ultimo applauso.

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