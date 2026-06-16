La produzione targata Lux Vide, che ha debuttato su Prime Video nel settembre 2025, si prepara ad approdare in chiaro su Canale 5 a settembre 2026. La regia è del premio Emmy Adam Bernstein e di Giacomo Martelli. L'attore star di Grey's Anatomy è Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo: appunto, l’Hotel Costiera. Nel cast anche molti attori italiani, da Maria Chiara Giannetta a Pierpaolo Spollon

La serie televisiva Hotel Costiera, prodotta da Lux Vide e arrivata su Prime Video nel settembre 2025, si prepara a una nuova visibilità grazie alla messa in onda in chiaro su Canale 5 (la messa in onda è prevista per settembre 2026), dopo un percorso produttivo ambizioso ma conclusosi con una sola stagione. Al centro della storia c’è Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams, ex marine di origini italiane che torna a Positano per lavorare come “fixer” in un hotel di lusso, incaricato di risolvere le situazioni più imprevedibili della clientela e, allo stesso tempo, di indagare sulla scomparsa di Alice Caetani, evento che innesta la componente mystery della narrazione. Attorno a lui si muove un cast corale che intreccia volti italiani e internazionali: Maria Chiara Giannetta interpreta Adele Caetani, figura centrale nella gestione dell’albergo e segnata da forti responsabilità familiari, mentre Tommaso Ragno veste i panni del patriarca Augusto. La scomparsa di Alice, interpretata da Amanda Campana, rappresenta il motore narrativo attorno a cui si sviluppano segreti e tensioni, mentre Pierpaolo Spollon dà vita a un personaggio ambiguo che alimenta sospetti e colpi di scena. Completano il mosaico narrativo Antonio Gerardi e Jordan Alexandra, parte della rete di alleati del protagonista, insieme a presenze note come Massimo Ghini e all’apparizione ironica di Elettra Lamborghini nei panni di sé stessa. Tra atmosfere mediterranee, dinamiche da hotel di lusso e un impianto narrativo che mescola indagine e commedia leggera, la serie punta ora a intercettare il pubblico generalista della tv lineare. Scopriamo di seguito cosa sapere su Hotel Costiera, la serie con sei episodi, girati in Italia con protagonista Jesse Williams (già noto per Grey’s Anatomy).

La trama La regia è del premio Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo, 30 Rock) e di Giacomo Martelli. Jesse Williams è Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo (l’Hotel Costiera) sulla costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario (interpretato da Tommaso Ragno), scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare le persone che l’hanno rapita si rivelerà la sfida più impegnativa. Nel corso degli episodi, inoltre, il protagonista si trova a dover indagare su altri casi. Jesse Williams: “Il mio personaggio è un ex marine in crisi che torna alle sue origini” "Mi ha colpito la sceneggiatura originale”, spiega Jesse Williams. L’idea di un uomo in crisi, un ex marine, Daniel, cresciuto in America ma nato a Napoli, che torna in un luogo che ha lasciato a dieci anni: è come avere una seconda possibilità nella vita. È uno che ha sempre risolto i problemi degli altri, ma non i propri. E questo mi ha colpito molto. Soprattutto in America negli anni ’80 e ’90 cresci con l’idea che essere un uomo vuol dire proteggere, esercitare la forza. Il mio personaggio cerca invece di essere qualcosa di diverso: questa mania della mascolinità é tossica”. La serie ha anche lati più leggeri: “Hotel Costiera è piena d’azione, ha elementi di commedia, ma anche molta umanità. È un racconto che mescola cultura, identità e quella malinconia tutta italiana per le cose perdute. E poi ha un cast italiano e internazionale". Vedi anche Hotel Costiera, il trailer della serie tv con Jesse Williams

Il cast Jesse Williams come detto è impegnato nel ruolo principale, ma nel cast si trovano tantissimi attori molto amati dal pubblico italiano: Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, e ancora Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Le location La serie è stata girata in Campania, soprattutto a Positano: tra le location si riconosce Villa Treville, dimora storica affacciata sul mare, appartenuta al regista Franco Zeffirelli. Nel tempo, la struttura (ora boutique-hotel di lusso) ha anche ospitato grandi artisti: da Maria Callas a Rudolf Nureyev, da Coco Chanel a Liza Minnelli. Treville è stata scelta per rappresentare diversi ambienti interni dell’Hotel Costiera. La serie è stata girata anche a Napoli, Amalfi e Ravello. Leggi anche Costiera, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon nella serie tv