Law&Order è stata rinnovata per la stagione 26

La notizia del rinnovo ha sorpreso non poco il pubblico affezionato alla serie madre, che quest'anno si era ritrovata inaspettatamente in bilico. Dopo aver ottenuto il via libera per la stagione 25 senza particolari patemi, Law & Order si è trovata questa volta a dover attendere fino a pochissimi giorni prima della presentazione NBC agli advertiser - il momento in cui la rete svela il palinsesto della stagione successiva - per avere la conferma della sua sopravvivenza. La stagione 26 non sarà designata come definitiva, il che lascia aperta la possibilità di ulteriori rinnovi. Non è ancora chiaro quali ridimensionamenti economici il progetto dovrà affrontare: i tagli al budget sono ormai consuetudine per le serie di lunga durata con cast di nomi affermati, comprese le produzioni Wolf su NBC.

NBC ha ufficialmente rinnovato Law & Order per la ventiseiesima stagione , che andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2026-2027 . La notizia è arrivata all'ultimo momento, con la serie che si trovava in bilico proprio mentre la rete si preparava a presentare il suo palinsesto agli inserzionisti durante l'upfront annuale. Il franchise ideato da Dick Wolf continua così la sua corsa, diventata nel corso dei decenni uno dei fenomeni più longevi della televisione americana.

Un format rodato

Il cast attuale della serie madre conta sei protagonisti principali: Tony Goldwyn, Hugh Dancy, Maura Tierney, Reid Scott, Odelya Halevi e David Ajala. Una squadra contenuta rispetto agli standard di altri procedurali, ma che negli anni ha saputo costruire un'identità precisa e riconoscibile.

Law & Order ha debuttato su NBC nel settembre 1990 e ha rappresentato per due decenni uno dei pilastri del prime time americano. La cancellazione arrivata nel 2010 dopo venti stagioni aveva lasciato un vuoto che molti ritenevano impossibile da colmare, fino alla decisione di riportare la serie in onda nel 2022 con un cast completamente rinnovato.

Da allora il franchise ha dimostrato di saper parlare ancora a un pubblico ampio: la ripresa della serie madre aveva registrato una crescita degli spettatori superiore al cento per cento rispetto alle ultime stagioni precedenti alla cancellazione. Il formato procedurale - con ogni episodio dedicato a un caso distinto, dalla denuncia alla sentenza - resta la formula identitaria di un franchise che nel corso degli anni ha dato vita a numerosi spin-off di successo, tra cui Law & Order: SVU, in onda ininterrottamente dal 1999 e oggi alla sua ventisettesima stagione, e Law & Order: Organized Crime.