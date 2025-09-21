Lord Nil conquista Broadway con lo show "Seven Deadly Sins"

Milano e New York, in un pomeriggio di settembre, sono unite da un bellissimo sole: nella Big Apple sono le prime ore del mattino, dall’altro lato dell’oceano è pomeriggio. Lord Nil è immerso nel verde newyorkese, a pochi passi dal Chelsea Market, dove si trova il teatro che, fino a pochi giorni fa, ha ospitato Seven Deadly Sins, lo spettacolo che l’ha visto trionfare a Broadway. La nostra chiacchierata, però, inizia dalla fine di questa avventura. O meglio: chiedo subito a Lord Nil come ci si sente al termine di un viaggio così ricco e intenso come quello che ha vissuto proprio lui con il suo show. A volte se ne esce arricchiti, in altre occasioni stanchi ma felici. Chissà cosa sta provando lui in questi giorni, mentre gli attrezzisti stanno togliendo le strutture di scena di uno spettacolo che a breve si trasferirà per un po’ a Las Vegas. Lui non ha dubbi e dice subito: "Quando si arriva alla fine ti rendi conto di quello che hai fatto. Prima quasi non sei autorizzato a emozionarti, non bisogna far trasparire nulla. Non mi sento mai svuotato alla fine di ogni avventura: cerco, però, di capire se quello che ho fatto è stato utile, se è stato fatto bene e soprattutto se potrà accadere nel futuro. Mi concentro su quello, e cerco di processare quello che ho vissuto".

"Questo spettacolo è stato un rischio. La risposta positiva del pubblico? Quasi inaspettata"

Uno spettacolo che è andato molto bene, quindi credo tu sia molto felice, aggiungo. La risposta di Lord Nil mi fa molto sorridere, ma è quello che succede sempre agli artisti: "Io non l’ho ancora visto! A breve mi metterò tranquillo e lo guarderò, osservando ogni minimo dettaglio (sorride). Sì, è andato molto bene, quasi inaspettato. È stato un rischio enorme perché abbiamo debuttato a Broadway. Lo show esisteva già da tempo, ci stavamo lavorando da circa due anni e mezzo… ma è proprio qui che ha debuttato. L’idea iniziale era di andare a Las Vegas, ma quando si è aperta la possibilità di venire qui ci siamo detti: Ok, andiamo… e vediamo come reagisce il pubblico! Se va bene a Broadway, poi è tutto in discesa. Al contrario, se qui non viene apprezzato, beh… andiamo a casa. Sì, è stato un azzardo e lo sappiamo bene, ma è anche la storia di questo spettacolo", spiega.

Un lungo viaggio, iniziato tanti anni fa

Parliamo anche del ruolo dei critici negli Stati Uniti, che se non apprezzano uno spettacolo non hanno timore a dirlo. "Ma ben vengano le critiche e i commenti: come fai a migliorare se nessuno ti dice cosa hai sbagliato?", dice Lord Nil. Seven Deadly Sins, però, è stato molto amato dal pubblico e dagli esperti. Un progetto di due anni e mezzo, un lungo lavoro che non è ancora finito: "A dir la verità è iniziato ancora prima. Ho avuto la possibilità di andare all’estero e partecipare a degli spettacoli televisivi che mi hanno dato visibilità, soprattutto negli Stati Uniti. Io lavoro molto nell’escapologia, disciplina dell’illusionismo: mentre, appunto, lavoravo come escapologo e illusionista ho iniziato a immaginare uno spettacolo che ancora non si era visto. Ho capito che il momento era quello giusto, soprattutto per fare un passo in avanti in questo ambito, sia da un punto di vista valoriale ma anche di principi. Grazie all’aiuto dello psichiatra Matteo Rampin, che mi segue da molto tempo, abbiamo applicato i principi dell’escapologia (ovvero cosa percepisce il pubblico quando guarda lo spettacolo) alla medicina. E realizzato dei macchinari per fare questo show. Cinque anni di lavoro, tanti anni di prova e poi il debutto a New York. E il viaggio continua!", aggiunge Lord Nil.