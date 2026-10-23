Senza rimorso, il cast del film con Michael B. Jordan stasera in tv

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Jodie Turner-Smith è Karen Greer, ufficiale dei Navy SEAL, superiore e amica di Kelly, che diventa la sua principale alleata quando l’indagine inizia a scottare. Divisa tra il dovere verso la catena di comando e la fiducia nel collega, è uno dei personaggi chiave del racconto. L’attrice britannica è stata protagonista di Queen & Slim, ha interpretato Anna Bolena nell’omonima miniserie e ha recitato nella serie di Star Wars The Acolyte.