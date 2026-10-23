Senza rimorso, il cast del film con Michael B. Jordan stasera in tv
Venerdì 23 ottobre va in onda su Italia 1 l'action thriller del 2021 firmato da Stefano Sollima, e tratto dall’omonimo romanzo di Tom Clancy del 1993. Protagonista è Michael B. Jordan nei panni di John Kelly, un militare delle forze speciali della Marina americana che, dopo un attacco in cui perde la moglie, si lancia sulle tracce dei responsabili e finisce per scoprire una cospirazione capace di trascinare Stati Uniti e Russia verso un conflitto aperto