In concomitanza con l’inizio delle riprese, il film Miami Vice ’85 di Joseph Kosinski (F1 e Top Gun: Maverick), reboot della popolare serie tv poliziesca degli anni Ottanta Miami Vice, ha diffuso le prime immagini degli attori Michael B. Jordan e Austin Butler nei panni dei protagonisti Ricardo Tubbs e Sonny Crockett. Nella serie tv originale, i due detective della polizia in servizio sotto copertura a Miami, in Florida, erano invece rispettivamente interpretati da Philip Michael Thomas e da Don Johnson. Il reboot esplorerà “il glamour e la corruzione della Miami di metà anni Ottanta” ed è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della serie televisiva di riferimento che ha influenzato la cultura e definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema”. Il cast include anche Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo, Andrew Schulz, Edi Gathegi, Walton Goggins, André Holland e Michael Irby. Dan Gilroy ha scritto la sceneggiatura, basata sui personaggi creati da Anthony Yerkovich nella serie tv. Eric Warren Singer ha scritto una bozza precedente alla sceneggiatura. Dylan Clark e Joseph Kosinski sono i produttori del film. Sara Scott, vicepresidente esecutiva per lo sviluppo della produzione, e Christina Hoffrogge, responsabile creativa per lo sviluppo della produzione, supervisioneranno il progetto per Universal Pictures. La pellicola uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 19 maggio 2028.