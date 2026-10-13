Miami Vice '85, le prime foto del reboot con Michael B. Jordan e Austin ButlerCinema
Nel film di Joseph Kosinski, basato sulla popolare serie tv poliziesca degli anni Ottanta Miami Vice, gli attori interpretano rispettivamente i detective sotto copertura Ricardo Tubbs e Sonny Crockett. Uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 19 maggio 2028
In concomitanza con l’inizio delle riprese, il film Miami Vice ’85 di Joseph Kosinski (F1 e Top Gun: Maverick), reboot della popolare serie tv poliziesca degli anni Ottanta Miami Vice, ha diffuso le prime immagini degli attori Michael B. Jordan e Austin Butler nei panni dei protagonisti Ricardo Tubbs e Sonny Crockett. Nella serie tv originale, i due detective della polizia in servizio sotto copertura a Miami, in Florida, erano invece rispettivamente interpretati da Philip Michael Thomas e da Don Johnson. Il reboot esplorerà “il glamour e la corruzione della Miami di metà anni Ottanta” ed è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della serie televisiva di riferimento che ha influenzato la cultura e definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema”. Il cast include anche Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo, Andrew Schulz, Edi Gathegi, Walton Goggins, André Holland e Michael Irby. Dan Gilroy ha scritto la sceneggiatura, basata sui personaggi creati da Anthony Yerkovich nella serie tv. Eric Warren Singer ha scritto una bozza precedente alla sceneggiatura. Dylan Clark e Joseph Kosinski sono i produttori del film. Sara Scott, vicepresidente esecutiva per lo sviluppo della produzione, e Christina Hoffrogge, responsabile creativa per lo sviluppo della produzione, supervisioneranno il progetto per Universal Pictures. La pellicola uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 19 maggio 2028.
I PROTAGONISTI
Gli attori protagonisti del reboot Miami Vice ’85 sono Michael B. Jordan e Austin Butler:
- Nato il 9 febbraio 1987 a Santa Ana, in California, Michael B. Jordan ha recitato, tra gli altri, nel dramma Prossima fermata Fruitvale Station (2013), nello spin-off di Rocky intitolato Creed – Nato per combattere (2015), nel film Black Panther (2018), nel sequel Black Panther: Wakanda Forever (2022), tutti e quattro diretti da Ryan Coogler, e ancora nei film Creed II (2018) e Creed III (2023), l’ultimo dei quali ha segnato anche il suo debutto alla regia. Grazie all’interpretazione nel film I peccatori (2025) ha poi vinto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Prossimamente reciterà e dirigerà la pellicola The Thomas Crown Affair con Adria Arjona. In televisione ha recitato, tra le altre, nella serie tv Fantastic 4 – I Fantastici Quattro. Dal 2023 il suo nome compare sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.
- Nato il 17 agosto 1991 ad Anaheim, in California, Austin Butler ha iniziato la sua carriera in televisione su Disney Channel e Nickelodeon. Ha poi ottenuto la notorietà grazie alle serie tv The Carrie Diaries e The Shannara Chronicles e in televisione ha proseguito con la miniserie Masters of the Air. Ha anche recitato nei film I morti non muoiono (2019) di Jim Jarmusch, C’era una volta a...Hollywood (2019) di Quentin Tarantino, Elvis (2022) di Baz Luhrmann (per il quale ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar come Miglior attore protagonista), Dune – Parte due (2024), Eddington (2025) e Una scomoda circostanza – Caught Stealing (2025). Nel 2023 la rivista Time ha inserito l’attore tra le 100 persone più influenti del pianeta. Prossimamente apparirà nel film Enemies con Jeremy Allen White.
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