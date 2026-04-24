I due volti di Hollywood saranno i protagonisti del progetto che porterà sul grande schermo la prima stagione dell'iconico show degli anni Ottanta. Il film targato Universal sarà firmato da Joseph Kosinski, regista di "Top Gun: Maverick" e "F1"
Universal Pictures ha dato il via alla produzione del reboot di Miami Vice, un progetto di cui si discuteva da qualche tempo ma in attesa del semaforo verde.
Con la conferma dell'inzio dei lavori sono arrivati anche i dettagli più importanti del film che ha già una data di uscita programmata ed è atteso nelle sale cinematografiche statunitensi per il 6 agosto 2027.
Star del progetto, due divi della nuova Hollywood, Michael B. Jordan e Austin Butler, i cui nomi erano saltati fuori sulla stampa di settore nella fase delle trattative.
Ad oggi sono noti anche lo sceneggiatore, Dan Gilroy, e il regista, Joseph Kosinski.
Azione e glamour sulla scia dell'iconico show
Il reboot cinematografico della serie Miami Vice ha già un nome ufficiale, Miami Vice '85 e la specifica serve a collocare più precisamente l'orizzonte della trama che è l'adattamento delle vicende del pilot dello show, mescolate a quelle della prima stagione del poliziesco andato in onda dal 1984 al 1989 sulla NBC.
Il progetto è ambizioso e mescolerà azione e glamour, una formula che ha stabilito il successo della serie che "che ha influenzato la cultura e definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema”, per citare quanto riportato nella sinossi ufficiale del nuovo film.
Ad oggi, le star principali hanno siglato i contratti, in base a quanto riportato anche da Deadline.
Lo scorso autunno si parlava di un inizio dei lavori nell'autunno 2026 ma i tempi potrebbero essere più stretti in vista del debutto nelle sale nell'estate successiva.
Dan Gilroy, candidato all'Oscar per la sceneggiatura originale de Lo Sciacallo - Nightcrawler (2015), ha rilevato una bozza del copione scritta da Eric Warren Singer.
L'ispirazione sarà l'universo di Miami Vice, show di culto prodotto da Michael Mann che ha trasportato il pubblico globale nella lotta alla criminalità della scintillante Miami degli anni Ottanta, una battaglia condotta sul piccolo schermo dagli agenti sotto copertura Tubbs e Crockett.
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L'ufficializzazione della scelta dei due attori per il reboot di Miami Vice ha scatenato l'entusiasmo dei fan dello show che nel 2006 hanno potuto fare un tuffo nell'universo di Miami Vice col film scritto e girato da Mann con protagonisti Colin Farrell e Jamie Foxx che però era ambientato negli anni 2000.
Jordan e Butler sono in fasi molto positive delle rispettive carriere.
Il primo è reduce dalla stagione di successo di Sinners per il quale ha vinto lo storico premio Oscar come Migliore attore protagonista ed ha numerosi progetti in progress, tra cui Il caso Thomas Crown.
Anche Butler è richiestissimo ed ha alle spalle la candidatura all'Oscar per Elvis e numerosi lavori d'autore, da Dune - Parte Due di Villeneuve a Caught Stealing di Aronofsky, e Eddington di Ari Auster.
Kosinski, che non dirigerà il terzo film della saga di Top Gun, aveva espresso il suo parere positivo sulla possibile scelta delle due star, ad oggi tra le più amate della loro generazione a Hollywood, aggiungendo che, apprezzando entrambe, sarebbe stato fortunato ad averle come protagoniste del film.
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