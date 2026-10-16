Se ami qualcuno dillo, trama e cast del film con Edoardo Leo in uscita al cinema oggiCinema
Introduzione
Se ami qualcuno dillo, tratto dall'omonimo romanzo di Marco Bonini, attore e scrittore, passato per questo film dietro la macchina da presa, è al cinema dal 16 ottobre, grazie a Vision Distribution. Il film, una dramedy sentimentale che racconta le relazioni, la malattia e la rinascita, vede Edoardo Leo nei panni del protagonista maschile e di Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno, come volti femminili principali. L'anteprima a Roma, alla Festa del Cinema, all'interno di Alice nella Città.
Quello che devi sapere
Se ami qualcuno dillo, quando esce e dove vederlo
Se ami qualcuno dillo è un film commedia sentimentale con sfumature drammatiche, adattamento del romanzo omonimo di Marco Bonini, al suo esordio alla regia.
Bonini, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Francesco Bruni, ha vinto il premio Elsa Morante per il libro, edito da Longanesi.
La pellicola, presentata alla Festa del Cinema di Roma nell'ambito di Alice nella Città (IL PROGRAMMA), arriva nelle sale il 16 ottobre.
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La trama del film
Sergio è un uomo maschilista e anaffettivo dalla storia sentimentale complessa. Colto di sorpresa durante l'ennesimo tradimento, ha un malore e finisce in coma.
Quando si risveglia non è più l'uomo di prima, deve ricominciare ad imparare dalle piccole cose, in sostanza, è un adulto nel corpo di un bambino alla scoperta del mondo.
Naturalmente, non ha ricordi delle persone che lo circondano, nello specifico, non ricorda la ex moglie Alba, la compagna Gabriella e il figlio Giulio.
La malattia - e la conseguente rinascita - sono un'occasione preziosa per diventare una persona diversa, in grado, finalmente, di amare.
Il cast del film
Edoardo Leo è Sergio, il protagonista maschile di Se ami qualcuno dillo. La ex moglie è interpretata da Giovanna Mezzogiorno - al cinema in queste settimane anche con Sotto a chi tocca - mentre Claudia Gerini è Gabriella.
Il figlio di Sergio è Biagio Venditti, visto di recente nella serie Netflix Minerva - La scuola.
Il cast è completato dagli attori Daniela Virgilio e Thomas Trebacchi.
La storia vera del regista
Se ami qualcuno dillo è tratto da romanzo omonimo di Marco Bonini, a sua volta nato dal racconto della sua esperienza familiare.
L'uomo descritto nel libro e nel film, che cambia radicalmente dopo aver sperimentato la malattia, nella realtà, è proprio suo padre e lui, così come Giulio nel film, si è ritrovato, quando era adolescente, a fare da figura parterna a suo padre che, nel frattempo, la cui conoscenza del mondo era regredita a quella di un bambino, a causa della sua condizione clinica.
Il regista ha raccontato la trasformazione di suo padre quando, dopo un infarto, era diventato una persona amorevole e buffa, smettendo di essere la figura burbera e patriarcale che era sempre stata.
L'evoluzione non era voluta, naturalmente, ma in qualche modo cambiò radicalmente le dinamiche e gli equilibri della famiglia.
Per il ruolo da protagonista Edoardo Leo, che conosce Bonini da oltre quarant'anni e che ha conosciuto suo padre prima e dopo la malattia, ha cercato insieme al regista un interprete adatto. Nel corso dei lavori, però, Bonini ha capito che Leo era perfetto per il ruolo e che, probabilmente, era stato il suo protagonista fin dal primo momento.
Le location del film
In Se ami qualcuno dillo sono riconoscibili diverse location della città di Roma e la spiaggia di Fiumicino.
Roma, col suo valore di Città Eterna, assume una funzione simbolica ai fini della narrazione.
Bonini ha dichiarato di aver scelto alcuni luoghi - vedi l'edificio di Alba, lo stesso che compare in Mamma Roma di Pasolini - per il loro valore, di passato e presente insieme, dato anche dalla loro storia sullo schermo.
La storia del film, del resto, descrive le conseguenze sui rapporti tra uomo e donna e tra padri e figli dell'identità maschile tradizionale.
Il tempo ha una funzione speciale anche nella storia e certi luoghi di Roma ne rafforzano il valore.