Se ami qualcuno dillo è tratto da romanzo omonimo di Marco Bonini, a sua volta nato dal racconto della sua esperienza familiare.

L'uomo descritto nel libro e nel film, che cambia radicalmente dopo aver sperimentato la malattia, nella realtà, è proprio suo padre e lui, così come Giulio nel film, si è ritrovato, quando era adolescente, a fare da figura parterna a suo padre che, nel frattempo, la cui conoscenza del mondo era regredita a quella di un bambino, a causa della sua condizione clinica.

Il regista ha raccontato la trasformazione di suo padre quando, dopo un infarto, era diventato una persona amorevole e buffa, smettendo di essere la figura burbera e patriarcale che era sempre stata.

L'evoluzione non era voluta, naturalmente, ma in qualche modo cambiò radicalmente le dinamiche e gli equilibri della famiglia.

Per il ruolo da protagonista Edoardo Leo, che conosce Bonini da oltre quarant'anni e che ha conosciuto suo padre prima e dopo la malattia, ha cercato insieme al regista un interprete adatto. Nel corso dei lavori, però, Bonini ha capito che Leo era perfetto per il ruolo e che, probabilmente, era stato il suo protagonista fin dal primo momento.