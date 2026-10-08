Il mondo del lavoro, competitivo, spietato e difficile, un universo che vede spesso i suoi protagonisti agire l'uno contro l'altro, è l'arena entro cui si sviluppa la storia di Sotto a chi tocca, un film che è ispirato al testo teatrale ad alta tensione dei primi del Duemila El metodo Gronhölm di Jordi Calceran Ferrer, autore catalano.

Il soggetto originale spingeva ai limiti i candidati alla posizione lavorativa mettendo in luce in alcun di essi la determinazione a vincere.

Già all'epoca del debutto dello spettacolo teatrale il lavoro era un problematico osservato speciale ma oggi è una vera e propria emergenza.

I candidati nel film hanno età anche molto diverse e tutti sono disposti praticamente a tutto per fare fuori gli altri.

Prova dopo prova il film perde i confini della commedia e coinvolge lo spettatore nei meccanismi del thriller psicologico, in un crescendo di tensione che si ripercuote sul ritmo della narrazione, nei dialoghi, nella colonna sonora. Tra i sei candidati c'è una talpa e il finale è naturalmente a sorpresa.

Sotto a chi tocca - Adler Entertainment via Webphoto