Sotto a chi tocca, trama e cast del film con Giorgio Pasotti al cinema da oggiCinema
Introduzione
Arriva al cinema giovedì 8 ottobre il film Sotto a chi tocca, terza regia di Giorgio Pasotti, anche davanti alla macchina da presa insieme a un gruppo di formidabili interpreti italiani. La pellicola, che racconta il mondo del lavoro e le sue dinamiche spesso spietate, è stata anche scritta dall'artista bergamasco insieme a Federico Baccomo ed è liberamente ispirata al testo teatrale El metodo Gronhölm del catalano Jordi Calceran Ferrer.
Quello che devi sapere
Sotto a chi tocca, quando esce e dove vederlo
Sotto a chi tocca è una commedia corale attraversata da sfumature tipiche del thriller psicologico del 2026, distribuita nelle sale nazionali da Adler Entertainment da giovedì 8 ottobre (VEDI TUTTI I FILM AL CINEMA AD OTTOBRE).
Il film, co-scritto, diretto e interpretato da Giorgio Pasotti, è la terza regia dell'attore del grande e piccolo schermo che in precedenza ha firmato Io, Arlecchino (2015) e Abbi Fede (2020).
La trama del film
Sei persone si presentano a un colloquio di lavoro a Torino per una prestigiosa posizione offerta da una multinazionale. Appena giunti sul posto si ritrovano rinchiusi in una stanza illuminata ma poco ospitale dove c'è qualcosa di sinistro e accadono cose inaspettate.
Ben presto i candidati diventano i soggetti di un esperimento che li vedrà in qualche modo contrapposti nel contendersi il lavoro.
Chi abbandona la stanza è automaticamente scartato dalla selezione che procede in maniera sempre più spietata perchè spinge i singoli a nascondere le proprie vulnerabilità.
Il cast del film
I protagonisti di Sotto a chi tocca sono alcuni dei più talentuosi attori del cinema italiano. Giorgio Pasotti, che ha scelto di stare sia dietro che davanti la macchina da presa, è accompagnato da Giovanna Mezzogiorno, con cui aveva condiviso l'esperienza del cult L'ultimo bacio nel 2001.
Ci sono poi Rocco Papaleo, Stefano Fresi, Linda Messerklinger e Giacomo Giorgio, il più giovane del gruppo ma già molto amato dal pubblico.
Tutti compaiono nel trailer ufficiale, disponibile in testa a questa scheda.
Il mondo del lavoro, il tema del film
Il mondo del lavoro, competitivo, spietato e difficile, un universo che vede spesso i suoi protagonisti agire l'uno contro l'altro, è l'arena entro cui si sviluppa la storia di Sotto a chi tocca, un film che è ispirato al testo teatrale ad alta tensione dei primi del Duemila El metodo Gronhölm di Jordi Calceran Ferrer, autore catalano.
Il soggetto originale spingeva ai limiti i candidati alla posizione lavorativa mettendo in luce in alcun di essi la determinazione a vincere.
Già all'epoca del debutto dello spettacolo teatrale il lavoro era un problematico osservato speciale ma oggi è una vera e propria emergenza.
I candidati nel film hanno età anche molto diverse e tutti sono disposti praticamente a tutto per fare fuori gli altri.
Prova dopo prova il film perde i confini della commedia e coinvolge lo spettatore nei meccanismi del thriller psicologico, in un crescendo di tensione che si ripercuote sul ritmo della narrazione, nei dialoghi, nella colonna sonora. Tra i sei candidati c'è una talpa e il finale è naturalmente a sorpresa.