Street Fighter, trama e cast del film in uscita oggi al cinema

Kitao Sakurai ha firmato la regia della pellicola basata sull’omonima serie di videogiochi. Protagonisti Andrew Koji e Noah Centineo. Nel cast anche Callina Liang, 50 Cent e Jason Momoa

Oggi, giovedì 15 ottobre, Street Fighter farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane. Andrew Koji e Noah Centineo interpreteranno Ryu e Ken Masters. Dietro la macchina da presa Kitao Sakurai. Nel cast anche Callina Liang, 50 Cent e Jason Momoa.

street fighter, cosa sapere sulla pellicola

Dopo mesi di attesa, il film, basato sull’omonima serie di videogiochi, farò il suo arrivo nelle sale italiane. Il debutto sul mercato statunitense avverrà venerdì 16 ottobre. Andrew Koji e Noah Centineo saranno i protagonisti Ryu e Ken Masters in uno dei lavori più attesi della stagione. Nel cast anche Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Orville Peck, Olivier Richters, Hirooki Goto, Rayna Vallandingham, Alexander Volkanovski, 50 Cent e Jason Momoa. Kitao Sakurai ha firmato la regia.

Intervistato da Games Radar+, Noah Centineo (FOTO) ha parlato del grande lavoro svolto dal coordinatore degli stunt per rappresentare i diversi stili di combattimento dei personaggi: “John Valera, il nostro coordinatore degli stunt, ha dovuto fare ricerche per ogni personaggio e per ogni combattimento, assicurandosi che avessero uno stile di combattimento specifico”. L’attore ha aggiunto: “È stata prestata un'attenzione meticolosa ai dettagli, e credo che il risultato sia davvero un trionfo. Il film presenta combattimenti incredibili e ogni personaggio è straordinario”.