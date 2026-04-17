Il franchise si prepara a riapprodare nelle sale cinematografiche italiane nel corso dell’autunno con un nuovo capitolo ispirato all’iconico videogioco di Capcom. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del primo video di presentazione in lingua italiana, che anticipa il tono spettacolare e fortemente orientato all’azione della pellicola. Tra i nomi coinvolti nel progetto ci sono Noah Centineo, inserito in un cast che comprende anche Jason Momoa

Il franchise di Street Fighter si prepara a riapprodare nelle sale cinematografiche italiane nel corso dell’autunno con un nuovo capitolo ispirato all’iconico videogioco di Capcom. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale in lingua italiana (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), che anticipa il tono spettacolare e fortemente orientato all’azione della pellicola. Tra i nomi coinvolti nel progetto figura Noah Centineo, inserito in un cast che comprende anche Jason Momoa, a conferma di un’impostazione che punta su interpreti di richiamo internazionale.

Un’eredità cinematografica che attraversa più generazioni

Il nuovo film si inserisce all’interno di una storia già segnata da precedenti tentativi di trasposizione sul grande schermo. Gli spettatori più legati agli anni Novanta ricordano Street Fighter - Sfida finale del 1994, produzione che vedeva la partecipazione di Jean-Claude Van Damme, Raul Julia e Kylie Minogue. Successivamente, nel 2009, era arrivato Street Fighter - The Legend of Chun-Li, ulteriore reinterpretazione del materiale originale.

Alla base di tutte queste operazioni resta il videogioco pubblicato nel 1987 da Capcom, divenuto nel tempo uno dei punti di riferimento assoluti del genere picchiaduro e uno dei titoli più riconoscibili dell’intero panorama videoludico internazionale. Proprio questa eredità continua a rappresentare il motore creativo delle nuove versioni cinematografiche.

Un torneo letale tra alleanze e conflitti interiori

La narrazione del nuovo film è ambientata nel 1993 e si concentra sulle vicende di Ryu, interpretato da Andrew Koji, e Ken Masters, a cui dà volto Noah Centineo. I due, un tempo legati da un rapporto di complicità e poi separati dalle circostanze, vengono richiamati in azione quando la figura enigmatica di Chun-Li, interpretata da Callina Jung, li coinvolge in una competizione internazionale nota come World Warrior Tournament.

Il torneo si presenta come una sfida brutale, dominata da scontri fisici estremi e da una dinamica competitiva che richiama la struttura della Battle Royale. Tuttavia, dietro la superficie dell’evento sportivo si sviluppa una rete di intrighi molto più complessa, che introduce una cospirazione dagli effetti potenzialmente devastanti.

Tra passato irrisolto e nuove minacce

Nel corso della competizione, i protagonisti non si trovano soltanto a fronteggiare avversari esterni, ma sono costretti anche a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte passate. Il percorso dei personaggi si intreccia così con tensioni personali irrisolte, che emergono progressivamente mentre il torneo avanza.

La narrazione costruisce un crescendo di pressione emotiva e fisica, in cui ogni combattimento diventa parte di un quadro più ampio e minaccioso. Le dinamiche interne al World Warrior Tournament finiscono quindi per trasformarsi in un banco di prova decisivo, dove le alleanze sono instabili e ogni decisione può determinare esiti irreversibili per i partecipanti.