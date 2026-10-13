Dopo giorni di silenzio, Robert Pattinson è intervenuto sulla battuta d’arresto che ha colpito il nuovo capitolo del Cavaliere Oscuro.

Parlando con Deadline, l’attore ha spiegato: “Ci prendiamo una pausa, poi capiremo come muoverci”. Una frase che conferma come, al momento, la squadra non abbia fretta di fissare nuove tappe, nel rispetto del momento difficile che il regista sta vivendo.

Lo stop sul set londinese

La notizia della sospensione era arrivata lunedì 5 ottobre, quando lo studio aveva diffuso una breve nota: “La produzione di The Batman 2 è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si concentra su una questione familiare. Matt ha il pieno sostegno di DC Studios e non vediamo l’ora di proseguire presto questo viaggio”. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle ragioni dell’assenza del cineasta, né sui tempi della ripresa.

Le riprese erano in corso a Londra da questa estate. Secondo fonti vicine alla produzione, è ancora troppo presto per stabilire se lo stop avrà ripercussioni sull’arrivo in sala del film.

Un cast ricco e un sequel atteso da anni

Accanto a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne tornano Andy Serkis, nel ruolo del maggiordomo Alfred, e Colin Farrell, ancora una volta nei panni del Pinguino. Il gruppo si allarga con diverse new entry: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham e Sebastian Koch.

Il film è uno dei progetti più tormentati degli ultimi anni a Hollywood. Inizialmente previsto per il 2 ottobre 2026, è poi slittato al 1° ottobre 2027 e infine al febbraio 2028. Se la data verrà mantenuta, tra il primo capitolo (uscito nel marzo 2022) e il seguito passeranno quasi sei anni.