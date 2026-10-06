DC Studios ha comunicato che lo stop è legato a una questione familiare del regista Matt Reeves, senza fornire ulteriori dettagli né indicare quanto durerà l'interruzione

Non sono stati resi noti i motivi precisi dello stop, né i tempi previsti per il ritorno sul set. La produzione, partita a Londra nel giugno scorso, non aveva ancora concluso le riprese: la pausa riguarda quindi la lavorazione vera e propria e non la fase di montaggio. Secondo diverse testate statunitensi, al momento non è chiaro se l'interruzione avrà conseguenze sulla data di uscita del film.

La notizia è stata ufficializzata lunedì 5 ottobre da un portavoce di DC Studios, attraverso una breve nota diffusa alla stampa americana. Lo studio ha spiegato che le riprese sono state sospese in via temporanea per permettere al regista di occuparsi di una situazione personale . "Matt ha il pieno sostegno di DC Studios e non vediamo l'ora di riprendere presto il viaggio", si legge nella dichiarazione.

DC Studios ha comunicato che lo stop è legato a una questione familiare del regista Matt Reeves , senza fornire ulteriori dettagli né indicare quanto durerà l'interruzione. Per ora resta confermata l'uscita nelle sale, fissata al 18 febbraio 2028.

Un sequel atteso tra rinvii e cambi di calendario

Quello attuale è solo l'ultimo di una lunga serie di intoppi per il progetto. Quando DC Studios presentò la propria lineup all'inizio del 2023, il secondo capitolo era previsto per ottobre 2025. Da lì sono arrivati diversi slittamenti: prima di un anno, poi al primo ottobre 2027 e infine a febbraio 2028. A pesare sui ritardi erano stati, tra le altre cose, gli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno bloccato Hollywood.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Reeves insieme a Mattson Tomlin.

Sulla trama vige ancora il massimo riserbo, ma alcuni membri del cast hanno lasciato intendere che il film prenderà strade inattese rispetto al primo capitolo. Sebastian Stan, in particolare, ha paragonato la visione del regista a quella di Francis Ford Coppola per Il Padrino - Parte II, alimentando ulteriormente l'attesa dei fan.

Il cast e l'universo creato da Reeves

Nel sequel tornerà Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro e del suo alter ego Bruce Wayne. Accanto a lui ritroveremo Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon, Andy Serkis in quello del maggiordomo Alfred e Colin Farrell come Oz Cobb, alias il Pinguino. Tra le new entry spiccano invece Scarlett Johansson, Sebastian Stan e Brian Tyree Henry, i cui personaggi non sono ancora stati svelati ufficialmente.

Il primo film, uscito nel 2022 e scritto da Reeves con Peter Craig, raccontava il secondo anno di attività di Batman a Gotham City, alle prese con l'Enigmista e con una rete di corruzione legata alla sua stessa famiglia. Il progetto è stato pensato come l'inizio di una trilogia e di un universo condiviso, ampliato nel 2024 dalla serie The Penguin, con Farrell protagonista, trasmessa da HBO. Proprio per questo, il secondo capitolo rappresenta uno dei titoli di punta per DC Studios, che ora attende il ritorno del regista sul set.