Chi si aspettava un semplice seguito del film del 2022 dovrà probabilmente ricredersi. Robert Pattinson, di nuovo nei panni di Bruce Wayne, ha anticipato che The Batman - Parte 2 prenderà una direzione nuova rispetto al primo capitolo.

L'attore ne ha parlato in un'intervista a Collider durante la promozione di Primetime, il film presentato a Venezia che segna anche il suo debutto come produttore.

"Il primo era un Batman diverso, e questo lo è di nuovo"

"È così ambizioso", ha detto Pattinson. "Qualche giorno fa dicevo che il primo film era un modo diverso di fare un film su Batman, e questo lo è a sua volta". Poi ha aggiunto: "È una vera svolta rispetto al primo, ma in qualche modo conserva elementi della sua atmosfera. Sono curioso di vedere il risultato".

L'attore aveva già toccato il tema pochi giorni prima al Lido, parlando con MYmovies. In quell'occasione aveva elogiato la sceneggiatura firmata da Reeves, spiegando che il cambiamento si percepisce perfino rivedendo alcune scene appena girate: "Anche quando guardo il playback, sembra diverso dal primo film". Aveva parlato di una "rivisitazione radicale" del personaggio, sottolineando che Warner Bros e DC sostengono pienamente la visione del regista. A suo avviso Reeves è l'unico a cui sarebbe stato concesso di osare tanto.

In merito al copione, Pattinson ha raccontato che si tratta di un testo "incredibilmente denso".

L'ipotesi più diffusa tra i fan, e gli addetti ai lavori, è che il sequel non riproporrà lo schema del thriller investigativo costruito attorno all'Enigmista.