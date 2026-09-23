Robert Pattinson su The Batman 2: "Segna una svolta radicale rispetto al primo film"Cinema
L'attore ha descritto il sequel diretto da Matt Reeves come un progetto ambizioso, molto diverso dal film del 2022 ma fedele alla sua atmosfera. Pur non svelando dettagli sulla trama, le sue parole alimentano l'attesa per un capitolo che arriverà nelle sale nel febbraio 2028
Chi si aspettava un semplice seguito del film del 2022 dovrà probabilmente ricredersi. Robert Pattinson, di nuovo nei panni di Bruce Wayne, ha anticipato che The Batman - Parte 2 prenderà una direzione nuova rispetto al primo capitolo.
L'attore ne ha parlato in un'intervista a Collider durante la promozione di Primetime, il film presentato a Venezia che segna anche il suo debutto come produttore.
"Il primo era un Batman diverso, e questo lo è di nuovo"
"È così ambizioso", ha detto Pattinson. "Qualche giorno fa dicevo che il primo film era un modo diverso di fare un film su Batman, e questo lo è a sua volta". Poi ha aggiunto: "È una vera svolta rispetto al primo, ma in qualche modo conserva elementi della sua atmosfera. Sono curioso di vedere il risultato".
L'attore aveva già toccato il tema pochi giorni prima al Lido, parlando con MYmovies. In quell'occasione aveva elogiato la sceneggiatura firmata da Reeves, spiegando che il cambiamento si percepisce perfino rivedendo alcune scene appena girate: "Anche quando guardo il playback, sembra diverso dal primo film". Aveva parlato di una "rivisitazione radicale" del personaggio, sottolineando che Warner Bros e DC sostengono pienamente la visione del regista. A suo avviso Reeves è l'unico a cui sarebbe stato concesso di osare tanto.
In merito al copione, Pattinson ha raccontato che si tratta di un testo "incredibilmente denso".
L'ipotesi più diffusa tra i fan, e gli addetti ai lavori, è che il sequel non riproporrà lo schema del thriller investigativo costruito attorno all'Enigmista.
Cosa sappiamo del sequel
La trama di The Batman - Parte 2 resta top secret. Le riprese si stanno svolgendo agli studi Warner di Leavesden, nel Regno Unito, con alcune sequenze girate in esterni a Glasgow e Liverpool. Nel frattempo foto e video rubati dal set hanno alimentato le teorie dei fan, dall'ambientazione innevata che fa pensare a Mr. Freeze al possibile ruolo della famiglia Elliot, già nominata nel primo film. Alcuni appassionati hanno letto nelle parole di Pattinson un indizio di un possibile ingresso nel nuovo universo DC di James Gunn. Reeves, però, ha già spiegato che la sua saga resta una storia autonoma, fuori dalla continuity principale.
Accanto a Pattinson tornano Jeffrey Wright, Andy Serkis e Colin Farrell. Tra le new entry ci sono Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch, i cui ruoli non sono ancora stati svelati. L'uscita è prevista per il 18 febbraio 2028.