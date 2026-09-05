Robert Pattinson a Venezia 83, da vampiro a star senza confini

L'attore è in concorso alla Mostra del Cinema con il film di Lance Oppenheim, nel momento forse più sorprendente della sua carriera. Da Cosmopolis, profetica fuga dall’immagine di Twilight, a Mickey 17, Die My Love, The Drama, L’Odissea di Christopher Nolan, Dune: Part Three e il ritorno nei panni di Batman, l’attore inglese è riuscito nell’impresa di essere insieme divo, caratterista, star dei blockbuster e complice dei grandi autori. Diventato padre, racconta come riesca a tenere insieme tutti questi mondi