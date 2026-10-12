Mammina, il cast del film horror con Jessica Chastain. FOTO
Il film di Rob Savage rappresenta un ritorno per Jessica Chastain nel genere horror, è lei la protagonista assoluta della pellicola in cui interpreta una madre e anche una creatura che terrorizza la famiglia al centro della storia. Nel film, che ha già ottenuto ottimi risultati al box office nazionale nel weekend del debutto, anche volti noti della tv, da Jay Dupless a Arian Moayed e l'icona dei film di Indiana Jones Karen Allen. Le foto degli interpreti principali