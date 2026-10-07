Mammina, trama e cast del film horror con Jessica Chastain in uscita

Mammina, trama e cast del film horror con Jessica Chastain al cinema dall'8 ottobreCinema
Introduzione
Arriva al cinema in Italia l'8 ottobre 2026 Mammina (titolo originale: Other Mommy), nuovo horror psicologico diretto da Rob Savage e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman.
Al centro del film c'è una presenza inquietante che mette in discussione uno dei legami più profondi e rassicuranti, quello tra una madre e una figlia. A interpretare la protagonista è Jessica Chastain, chiamata a confrontarsi con una figura che assume un aspetto familiare ma nasconde una natura decisamente più minacciosa.
La pellicola porta sul grande schermo l'universo narrativo creato da Malerman attraverso una storia che lavora soprattutto sulla paura dell'ignoto e sull'inquietudine che può nascere proprio all'interno delle mura domestiche. La dimensione familiare diventa così il terreno sul quale si sviluppa un racconto horror in cui ciò che dovrebbe rappresentare protezione può trasformarsi in una fonte di terrore.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Mammina, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Mammina racconta la storia di una bambina e della sua famiglia, la cui quotidianità viene sconvolta dalla presenza di un'entità paranormale conosciuta come l'Altra Mamma. La creatura può assumere le sembianze della madre della bambina, creando una situazione sempre più inquietante all'interno della casa.
La minaccia si insinua così nella vita familiare, mettendo alla prova la percezione della realtà e il rapporto tra la bambina e le persone che la circondano. Il film costruisce progressivamente una situazione di paura e sospetto, senza anticipare gli sviluppi della storia e lasciando che sia l'atmosfera a guidare lo spettatore.
Dal romanzo di Josh Malerman
Il film è basato sul romanzo L'altra mamma di Josh Malerman, autore statunitense noto soprattutto per Bird Box, da cui è stato tratto l'omonimo film Netflix.
Mammina trasferisce sul grande schermo il nucleo horror della storia, incentrato sulla presenza di un'entità capace di assumere l'aspetto della madre e sulla minaccia che questa rappresenta per una famiglia.
La regia
A dirigere Mammina è Rob Savage, regista britannico che si è affermato nel cinema horror contemporaneo. La sceneggiatura è firmata da Nathan Elston, mentre tra i produttori figura James Wan, nome strettamente legato al cinema horror internazionale.
La regia punta a trasformare l'ambiente domestico in uno spazio progressivamente più inquietante, giocando sul contrasto tra la familiarità della casa e la presenza di qualcosa che sfugge alle normali regole della realtà.
Il cast
Nel film Mammina, Jessica Chastain interpreta Ursula e, contemporaneamente, la figura dell'Altra Mamma.
Accanto a lei ci sono Jay Duplass nel ruolo di Russ e Arabella Olivia Clark in quello di Bela, la bambina al centro della vicenda.
Il cast comprende inoltre Dichen Lachman, Arian Moayed, Karen Allen, che interpreta la nonna Ruth, e Sean Kaufman.
La produzione
L'adattamento cinematografico di L'altra mamma è stato annunciato nell'aprile 2025. Il progetto ha riunito Rob Savage alla regia, Nathan Elston alla sceneggiatura e Jessica Chastain come protagonista.
Le riprese principali del film Mammina si sono svolte a Dublino, in Irlanda, dal 12 maggio al 9 luglio 2025.
Quando esce Mammina
Mammina arriva nei cinema italiani l'8 ottobre 2026, mentre negli Stati Uniti l'uscita è fissata per il 9 ottobre.
Il film è prodotto negli Stati Uniti ed è realizzato come horror psicologico, con al centro una presenza paranormale che assume l'aspetto di una figura familiare.