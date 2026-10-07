Mammina, trama e cast del film horror con Jessica Chastain in uscita

Mammina racconta la storia di una bambina e della sua famiglia, la cui quotidianità viene sconvolta dalla presenza di un'entità paranormale conosciuta come l'Altra Mamma. La creatura può assumere le sembianze della madre della bambina, creando una situazione sempre più inquietante all'interno della casa.

La minaccia si insinua così nella vita familiare, mettendo alla prova la percezione della realtà e il rapporto tra la bambina e le persone che la circondano. Il film costruisce progressivamente una situazione di paura e sospetto, senza anticipare gli sviluppi della storia e lasciando che sia l'atmosfera a guidare lo spettatore.

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