La vedova del fondatore di Playboy invita Jessica Biel a ripensare alla decisione di interpretare sua moglie in Playmates, esordio alla regia di Lorraine Nicholson. Harris denuncia abusi sessuali, emotivi, finanziari e fisici e chiede che il film ascolti le testimonianze delle donne prima di trasformare la vicenda in nostalgia

La donna ha quindi richiamato la propria esperienza personale: "Ero davvero sua moglie e in quella relazione ho subito abusi sessuali, emotivi, finanziari e fisici". Una testimonianza con cui Harris invita chi lavora al progetto a non trasformare quel contesto in una rappresentazione nostalgica, senza prima confrontarsi con le persone che lo hanno vissuto.

Harris ha condiviso uno screenshot della comunicazione inviata a Biel, chiedendole di riflettere sul modo in cui il film rappresenterà il fondatore della rivista e il mondo che lo circondava. "Per favore, ripensa alla decisione di interpretare la moglie di Hugh Hefner se questo film intende romanticizzare lui o il mondo di Playboy", ha scritto.

Crystal Harris, ex moglie di Hugh Hefner, ha invitato Jessica Biel a riconsiderare la sua partecipazione a Playmates , il film diretto da Lorraine Nicholson che racconterà una storia ambientata nell’universo della celebre villa di Playboy. L’appello è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social, dopo l’annuncio del casting dell’attrice (potete guardare il post in fondo a questo articolo).

Le dichiarazioni di Harris si inseriscono in un dibattito più ampio sulla rappresentazione cinematografica di figure celebri e di ambienti controversi: il rischio, secondo la sua posizione, è che una ricostruzione romanzata finisca per attenuare le testimonianze di chi sostiene di aver subito abusi o sfruttamento.

Nel messaggio rivolto a Biel, Harris ha ricordato che altre donne hanno raccontato esperienze e mosso accuse di stupro, coercizione, somministrazione di droghe e sfruttamento. Ha inoltre richiamato le preoccupazioni legate alla presenza di minorenni in vicende associate al mondo di Playboy.

Il matrimonio con Hugh Hefner e il memoir

Crystal Harris e Hugh Hefner si sono sposati nel 2012 e sono rimasti marito e moglie fino alla morte dell’imprenditore, nel 2017. Nel 2024 Harris ha raccontato la propria esperienza nel memoir dedicato agli anni trascorsi accanto al fondatore di Playboy.

La donna era già intervenuta pubblicamente anche sulla gestione dei documenti privati di Hefner da parte della fondazione a lui intitolata. In particolare, aveva espresso preoccupazione per la conservazione di album contenenti immagini esplicite, sottolineando il possibile coinvolgimento di ragazze minorenni e le questioni relative al consenso e al controllo delle fotografie.