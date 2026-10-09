Hugh Hefner, la vedova Crystal Harris esorta Jessica Biel a rinunciare al film su PlayboyCinema
La vedova del fondatore di Playboy invita Jessica Biel a ripensare alla decisione di interpretare sua moglie in Playmates, esordio alla regia di Lorraine Nicholson. Harris denuncia abusi sessuali, emotivi, finanziari e fisici e chiede che il film ascolti le testimonianze delle donne prima di trasformare la vicenda in nostalgia
Crystal Harris, ex moglie di Hugh Hefner, ha invitato Jessica Biel a riconsiderare la sua partecipazione a Playmates, il film diretto da Lorraine Nicholson che racconterà una storia ambientata nell’universo della celebre villa di Playboy. L’appello è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social, dopo l’annuncio del casting dell’attrice (potete guardare il post in fondo a questo articolo).
Harris ha condiviso uno screenshot della comunicazione inviata a Biel, chiedendole di riflettere sul modo in cui il film rappresenterà il fondatore della rivista e il mondo che lo circondava. "Per favore, ripensa alla decisione di interpretare la moglie di Hugh Hefner se questo film intende romanticizzare lui o il mondo di Playboy", ha scritto.
La donna ha quindi richiamato la propria esperienza personale: "Ero davvero sua moglie e in quella relazione ho subito abusi sessuali, emotivi, finanziari e fisici". Una testimonianza con cui Harris invita chi lavora al progetto a non trasformare quel contesto in una rappresentazione nostalgica, senza prima confrontarsi con le persone che lo hanno vissuto.
Le accuse e la richiesta di ascoltare le donne
Nel messaggio rivolto a Biel, Harris ha ricordato che altre donne hanno raccontato esperienze e mosso accuse di stupro, coercizione, somministrazione di droghe e sfruttamento. Ha inoltre richiamato le preoccupazioni legate alla presenza di minorenni in vicende associate al mondo di Playboy.
"Spero che tutte le persone coinvolte nel film si prendano il tempo di ascoltare le donne che l’hanno vissuto prima di aiutare Hollywood a trasformarlo di nuovo in nostalgia", è il senso del suo appello.
Le dichiarazioni di Harris si inseriscono in un dibattito più ampio sulla rappresentazione cinematografica di figure celebri e di ambienti controversi: il rischio, secondo la sua posizione, è che una ricostruzione romanzata finisca per attenuare le testimonianze di chi sostiene di aver subito abusi o sfruttamento.
Approfondimento
Playboy, alla Biel chiesto di rinunciare al film
Il matrimonio con Hugh Hefner e il memoir
Crystal Harris e Hugh Hefner si sono sposati nel 2012 e sono rimasti marito e moglie fino alla morte dell’imprenditore, nel 2017. Nel 2024 Harris ha raccontato la propria esperienza nel memoir dedicato agli anni trascorsi accanto al fondatore di Playboy.
La donna era già intervenuta pubblicamente anche sulla gestione dei documenti privati di Hefner da parte della fondazione a lui intitolata. In particolare, aveva espresso preoccupazione per la conservazione di album contenenti immagini esplicite, sottolineando il possibile coinvolgimento di ragazze minorenni e le questioni relative al consenso e al controllo delle fotografie.
Approfondimento
Playboy, figlio di Hefner offre 100 milioni di dollari per ricomprarlo
La trama di Playmates: Jessica Biel e il cast
Playmates segnerà il debutto alla regia di Lorraine Nicholson, che da bambina frequentava spesso la villa di Playboy. Il film sarà ambientato in quel mondo, ma seguirà soprattutto il rapporto tra due personaggi femminili.
Secondo la sinossi diffusa da Searchlight Pictures, la protagonista è Elle, una tredicenne sicura di sé e convinta di conoscere ogni cosa, che considera la villa la propria seconda casa. Qui incontra Anna, una delle sette aspiranti modelle in competizione per diventare Playmate of the Month. Le due stringono un’amicizia inaspettata e cercano di aiutarsi a ottenere ciò che desiderano: per una, la copertina della rivista; per l’altra, un ragazzo.
Accanto a Jessica Biel sono annunciati Lily-Rose Depp, Indiana Elle e Bill Pullman, che interpreterà Hugh Hefner. Il progetto prende così forma tra racconto di formazione e ricostruzione di un ambiente diventato parte dell’immaginario popolare, mentre le parole di Harris pongono al centro una questione precisa: come raccontare quel mondo senza ignorare le esperienze di chi lo ha vissuto dall’interno.
Approfondimento
Anna Nicole Smith, la storia della star di Playboy è su Netflix
Marilyn, Naomi, Pamela: le copertine storiche di Playboy. FOTO
Sulla cover della rivista fondata nel 1953 da Hugh Hefner, deceduto all’età di 91 anni, sono state immortalate cantanti, modelle e attrici che erano, o iniziavano a essere, delle vere icone del mondo dello spettacolo. LA FOTOSTORIA DI HUGH HEFNER