Si intitola "Anna Nicole Smith: La vera storia” (titolo originale: “Anna Nicole Smith: You Don't Know Me") ed è il documentario che da ieri, 16 maggio, è disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Racconta la storia della modella e attrice, stella di Playboy, morta troppo giovane dopo aver vissuto sotto il duro bagliore dei riflettori dei tabloid

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Si intitola Anna Nicole Smith: La vera storia (Anna Nicole Smith: You Don't Know Me è il titolo originale) ed è il documentario che da ieri, 16 maggio, è disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Racconta la storia della modella e attrice, stella di Playboy, morta troppo giovane dopo aver vissuto sotto il duro bagliore dei riflettori dei tabloid.



Nata come Vickie Lynn Hogan, originaria del Texas e sposatasi a 17 anni, è diventata madre un anno dopo e alla fine “ha trasformato il suo aspetto in un biglietto per Hollywood”, per citare le parole del giornalista Brian Lowry della CNN.

Iniziò a lavorare come ballerina e come modella per l’enterteinement per adulti.

“Scoperta da Playboy, si aggiunge a una lunga lista di bionde bomba risucchiate nelle fauci affamate dei media, come testimoniano il recente documentario su Netflix di Pamela Anderson e tanti progetti dedicati alla vita di Marilyn Monroe, tra cui il recente film di Netflix Blonde”, sempre stando alle parole di Lowry.



Inizialmente Smith sembrava stare al gioco, godendosi ciò che appariva come un accordo simbiotico con i paparazzi. Nel suo caso, però, si registrò una stranezza notevole, quella che la vide coinvolta nella relazione con il miliardario J. Howard Marshall. Lei insisteva sul fatto che lo amava nonostante la differenza di età di ben 63 anni.



In fondo a questo articolo potete guardare il trailer del documentario Anna Nicole Smith: La vera storia, che trovate su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il documentario è diretto da Ursula Macfarlane

La regista Ursula Macfarlane (che ha realizzato Untouchable, il documentario britannico sul produttore cinematografico Harvey Weinstein) ha attinto al mix di filmati amatoriali e interviste con persone chiave nella vita di Smith, comprese alcune che non hanno mai parlato di lei pubblicamente prima d'ora. Ciò include la discussione sul suo abuso di pillole dimagranti e altri farmaci che avrebbero provocato la sua morte nel 2007, all'età di 39 anni.



“Ciò che Anna Nicole Smith: La vera storia non fa particolarmente bene è separare l'immagine patinata dalla donna sottostante, o spiegare gli aspetti più contraddittori e confusi della sua esistenza, compresi i suoi legami con Marshall e in seguito con l'avvocato Howard Stern”, sostiene la CNN.

approfondimento RIviera International Film Festival 2023, la forza dei documentari

Un documentario che “imposta Smith come oggetto di curiosità”

Questo documentario, secondo Brian Lowry della CNN, continuerebbe a perpetrare l’immagine di Smith che in vita è stata impostata come oggetto di curiosità e di ridicolo. Una figura comica che dopo The Osbournes ha continuato quel modello attraente (attraente per il pubblico) della cosiddetta sitcom reality. Con il senno di poi, quell'inquadratura che i media hanno sempre dato di Anna Nicole Smith fa venire la pelle d’oca, date le tragedie che in seguito sarebbero accadute a Smith e suo figlio, Daniel, morto per overdose di droga. La sinossi ufficiale del documentario di Netflix recita quanto segue: “La regista Ursula Macfarlane (Untouchable) e la produttrice Alexandra Lacey presentano un approfondimento coraggioso e umanizzante sulla vita, la morte e i segreti di Vickie Lynn Hogan, la famosa modella e attrice Anna Nicole Smith. Dalla prima comparsa su Playboy nel 1992, la vertiginosa ascesa alla fama di Anna Nicole rappresenta la quintessenza del sogno americano, fino alla tragica battuta d'arresto con la sua prematura scomparsa nel 2007. Con filmati inediti, video amatoriali e interviste con personaggi chiave che fino a oggi non si erano espressi in pubblico, Anna Nicole Smith: La vera storia svela nuovi dettagli sulla storia della bionda esplosiva che quasi nessuno conosceva davvero”.

approfondimento Giulio Andreotti al cinema, da "Il Divo" ai documentari su di lui

Il documentario è un ammonimento sulla fama che può distruggerti

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me suona come un ammonimento e un avvertimento circa la potenziale pericolosità della fama, un mostro che potrebbe masticare le persone e sputarle senza pietà, come è accaduto suo malgrado a Smith.



Per quanto riguarda il soggetto a cui è dedicato il docu, ci sono alcuni nuovi dettagli inediti - anche se non molti, visto che di Anna Nicole Smith si sapeva molto, fin troppo, per colpa di quelle telecamere e macchine fotografiche sempre pronte a interpretarla in ogni contesto e situazione. Ma Anna l’abbiamo sempre guardata come volevamo che lei fosse, considerandola un mero oggetto di intrattenimento. E anche adesso, dopo la sua tragica fine, c’è chi ritiene che si continui a farlo.



Di seguito trovate il trailer del documentario Anna Nicole Smith: La vera storia.

approfondimento Michael J. Fox parla della battaglia contro Parkinson nel docu Still