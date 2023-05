5/13 ©Webphoto

Si passano in rassegna diversi scandali in cui si era parlato di un qualche coinvolgimento del leader Dc, dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alle memorie scritte da Aldo Moro durante la prigionia in mano alle Brigate Rosse, in cui chiedeva proprio ad Andreotti di aprire una trattativa con i terroristi per liberarlo. E ancora: dal processo per Tangentopoli – si disse che Andreotti passò ai giudici documenti per affossare alcuni suoi rivali, come Bettino Craxi – ai presunti colloqui con gli esponenti della mafia di Sicilia. Su tutti, Totò Riina