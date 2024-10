Il figlio più giovane del defunto fondatore di Playboy Hugh Hefner vuole riacquistare la celebre catena di negozi del padre. Stando a quanto dichiarato da Hefner e alla proposta di accordo visionata dal Wall Street Journal, lunedì Cooper Hefner ha presentato un'offerta, insieme a un gruppo di investitori, per acquistare il marchio Playboy da Playboy Group per 100 milioni di dollari

La società è stata quotata nel 2021, ma da allora ha visto le sue azioni crollare di oltre il 90% e a oggi ha 200 milioni di debiti. "È una grande azienda americana e un grande marchio americano, al di là del mio legame personale", ha dichiarato il 33enne Hefner in un'intervista. Cooper Hefner è stato direttore creativo di Playboy per tre anni, fino al 2019, e punta a rilanciare il marchio con nuove partnership mediatiche, come i documentari. Hugh Hefner, fondatore della celebre rivista erotica, è morto nel 2017 lasciando altri tre figli oltre a Cooper, che da quando la società ha smesso di pubblicare la rivista cartacea nel 2020 hanno venduto le loro quote