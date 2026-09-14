Il sequel del classico natalizio La neve nel cuore (2005) si intitolerà The Families Stones e vedrà il ritorno dello sceneggiatore e regista Tom Bezucha, che aveva rivelato per la prima volta il progetto poco dopo la morte di Diane Keaton, interprete nel primo capitolo della matriarca Sybil
Searchlight ha annunciato ufficialmente il film La neve nel cuore 2, il sequel del classico natalizio La neve nel cuore (2005). Il nuovo capitolo, con il ritorno dello sceneggiatore e regista Tom Bezucha, si intitolerà The Families Stones e vedrà anche il ritorno di molti membri del cast originale, incluse Rachel McAdams nel ruolo di Amy Stone e Sarah Jessica Parker nel ruolo di Meredith Morton. Gli altri interpreti comprendono Claire Danes nel ruolo di Julie Morton, Dermot Mulroney nel ruolo di Everett Stone, Craig T. Nelson nel ruolo di Kelly Stone, Luke Wilson nel ruolo di Ben Stone, Tyrone Giordano nel ruolo di Thad Stone, Elizabeth Reaser nel ruolo di Susannah Stone, Paul Schneider nel ruolo di Brad Stevenson e Brian White nel ruolo di Patrick Thomas. “Vent’anni dopo la morte della madre, la famiglia Stone si riunisce per Natale, solo per trovarsi di fronte alla più grande sorpresa della stagione: il padre ha inaspettatamente invitato la donna di cui si è innamorato a conoscere la famiglia”, recita la sinossi ufficiale. Bezuche aveva rivelato per la prima volta il progetto nel novembre 2025, poco dopo la morte di Diane Keaton, che nel film La neve nel cuore aveva interpretato Sybil, la matriarca della famiglia Stone. “Sono stato tormentato dalla perdita di Sybil per mesi, mentre lavoravo a questo progetto, quindi è stato un colpo su una ferita già aperta”, aveva dichiarato all’epoca il regista. “Mentalmente, ho passato del tempo in quella casa, dove sentivo già la sua mancanza da un po' di tempo”.
IL FILM LA NEVE NEL CUORE
Il film La neve nel cuore (2005) di Tom Bezucha racconta la storia dell’imprenditrice Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), che torna a casa per Natale con il suo fidanzato Everett (Dermot Mulroney) per conquistare la sua eccentrica famiglia allargata durante le festività. Il titolo in lingua inglese, Family Stone, ha un doppio significato. Da un lato, Stone è il cognome di Everett, mentre dall’altro Family Stone è anche un riferimento all’anello di fidanzamento della madre di Sybil, che Meredith spera di dimostrare di meritare durante la sua visita. All’epoca dell’uscita, la pellicola aveva esordito con un incasso di 12 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 18 milioni e, in totale, ha incassato 92 milioni di dollari in tutto il mondo.
Approfondimento
Da Una poltrona per due a Frozen, i 28 film di Natale da rivedere
LA CARRIERA DI DIANE KEATON
Nata nel 1946 a Los Angeles con il nome di Diane Hall, Diane Keaton è stata un’icona intramontabile del cinema. Dopo aver iniziato la carriera a teatro, aveva esordito nel cinema con il primo ruolo di rilievo nei panni di Kay Adams nel film Il padrino (1972) con Al Pacino, parte che aveva ripreso nelle pellicole Il padrino – Parte II (1974) e Il padrino – Parte III (1990). Grazie all’interpretazione nel film Io e Annie (1977) che il regista, sceneggiatore, co-protagonista ed ex fidanzato Woody Allen ha basato ampiamente sulla sua vita, nel 1978 Keaton aveva conquistato il premio Oscar come Miglior attrice. In seguito, aveva guadagnato altre tre nomination agli Oscar come Miglior attrice per le sue interpretazioni nei film Reds (1981) di Warren Beatty, La stanza di Marvin (1996) e Tutto può succedere – Something’s Gotta Give (2003). Tra le sue altre apparizioni si annoverano anche i film Il padre della sposa e Il club delle prime mogli, mentre l’elenco dei suoi ex co-protagonisti include Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Meryl Streep.
Approfondimento
Moda, lo stile genderless di Diane Keaton: i look indimenticabili
©Getty
Rachel McAdams ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame. FOTO
L'attrice canadese che ha recitato nei film targati Marvel Studios e in pellicole popolarissime, da 'Mean Girls' a 'La neve nel cuore' e 'Le pagine della nostra vita', ha svelato la stella col suo nome a Hollywood con una cerimonia alla quale erano presenti Sam Raimi e i compagni di cast del suo nuovo film, 'Send Help' e anche Domhnall Gleeson, co-protagonista della commedia sentimentale 'About Time - Questione di tempo' A cura di Vittoria Romagnuolo