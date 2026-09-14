Il sequel del classico natalizio La neve nel cuore (2005) si intitolerà The Families Stones e vedrà il ritorno dello sceneggiatore e regista Tom Bezucha, che aveva rivelato per la prima volta il progetto poco dopo la morte di Diane Keaton, interprete nel primo capitolo della matriarca Sybil Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Searchlight ha annunciato ufficialmente il film La neve nel cuore 2, il sequel del classico natalizio La neve nel cuore (2005). Il nuovo capitolo, con il ritorno dello sceneggiatore e regista Tom Bezucha, si intitolerà The Families Stones e vedrà anche il ritorno di molti membri del cast originale, incluse Rachel McAdams nel ruolo di Amy Stone e Sarah Jessica Parker nel ruolo di Meredith Morton. Gli altri interpreti comprendono Claire Danes nel ruolo di Julie Morton, Dermot Mulroney nel ruolo di Everett Stone, Craig T. Nelson nel ruolo di Kelly Stone, Luke Wilson nel ruolo di Ben Stone, Tyrone Giordano nel ruolo di Thad Stone, Elizabeth Reaser nel ruolo di Susannah Stone, Paul Schneider nel ruolo di Brad Stevenson e Brian White nel ruolo di Patrick Thomas. “Vent’anni dopo la morte della madre, la famiglia Stone si riunisce per Natale, solo per trovarsi di fronte alla più grande sorpresa della stagione: il padre ha inaspettatamente invitato la donna di cui si è innamorato a conoscere la famiglia”, recita la sinossi ufficiale. Bezuche aveva rivelato per la prima volta il progetto nel novembre 2025, poco dopo la morte di Diane Keaton, che nel film La neve nel cuore aveva interpretato Sybil, la matriarca della famiglia Stone. “Sono stato tormentato dalla perdita di Sybil per mesi, mentre lavoravo a questo progetto, quindi è stato un colpo su una ferita già aperta”, aveva dichiarato all’epoca il regista. “Mentalmente, ho passato del tempo in quella casa, dove sentivo già la sua mancanza da un po' di tempo”.

IL FILM LA NEVE NEL CUORE Il film La neve nel cuore (2005) di Tom Bezucha racconta la storia dell’imprenditrice Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), che torna a casa per Natale con il suo fidanzato Everett (Dermot Mulroney) per conquistare la sua eccentrica famiglia allargata durante le festività. Il titolo in lingua inglese, Family Stone, ha un doppio significato. Da un lato, Stone è il cognome di Everett, mentre dall’altro Family Stone è anche un riferimento all’anello di fidanzamento della madre di Sybil, che Meredith spera di dimostrare di meritare durante la sua visita. All’epoca dell’uscita, la pellicola aveva esordito con un incasso di 12 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 18 milioni e, in totale, ha incassato 92 milioni di dollari in tutto il mondo. Approfondimento Da Una poltrona per due a Frozen, i 28 film di Natale da rivedere