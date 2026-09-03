Tim Curry, svelata la causa di morte dell'attore

La star del film The Rocky Horror Picture Show si è spenta il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni nella sua casa di Toluca Lake, a Los Angeles, a causa di una malattia coronarica. Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles ha indicato tra gli altri fattori anche una storia di ictus e di tumore ai reni
Tim Curry, attore del film The Rocky Horror Picture Show, è morto il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni nella sua casa di Toluca Lake, a Los Angeles, a causa di una malattia coronarica. Come riporta la rivista People, il Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles ha indicato tra gli altri fattori anche una storia di ictus e di tumore ai reni.
L'ICTUS NEL 2012
Nel 2012 Tim Curry aveva subito un grave ictus, che gli era stato quasi fatale. Dopo aver scoperto due coaguli di sangue nel suo cervello, i medici avevano eseguito un intervento chirurgico d’urgenza. A causa della patologia, l’attore era rimasto paralizzato nel lato sinistro del corpo e aveva avuto bisogno di una sedia a rotelle. Inoltre, aveva perso per diverse settimane la capacità di parlare. Grazie alla riabilitazione, però, l'anno successivo aveva recuperato la voce e, per il resto della sua carriera, si era concentrato sul doppiaggio. “Non riesco ancora a camminare, ecco perché sono seduto su questa stupida sedia, e questo è molto limitante”, aveva detto nel settembre 2025, durante la proiezione per il 50º anniversario del film Rocky Horror Picture Show all’Academy Museum di Los Angeles. “Quindi non canterò e non ballerò molto presto. Ho ancora seri problemi alla gamba sinistra”. Aveva anche raccontato come si era reso conto dell’ictus: “In quel momento mi stavo facendo un massaggio e non mi ero nemmeno accorto di nulla, ma il massaggiatore mi ha detto: “Sono preoccupato per te, vorrei chiamare un'ambulanza”. E l'ha fatto, e io ho pensato: “Che sciocchezza!””. Lo scorso anno aveva poi detto al conduttore televisivo statunitense Ben Mankiewicz: “Non temo la morte. Credo che alla fine la accoglierò. Potrei anche abbracciarla”. Nell’autobiografia Vagabond: A Memoir (2025), Curry aveva raccontato: “Ero molto spaventato quando non sapevo cosa mi stesse succedendo, perché non avevo idea se mi aspettasse un dolore tremendo. Ma se la morte mi coglie in pace e io svanisco dolcemente dalla luce nell'oblio oscuro, perché dovrei averne paura? A volte, penso che sarebbe persino un conforto”.
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LA CARRIERA
Nato il 19 aprile 1946 a Grappenhall, nel Regno Unito, Tim Curry si era laureato in Letteratura Inglese all’Università di Cambridge e in Arte Drammatica all’Università di Birmingham. Nel 1968 aveva iniziato la carriera in teatro nel West End, dove aveva recitato nella produzione londinese originale dello spettacolo Hair. Nel 1973 a teatro Tim Curry aveva interpretato il ruolo dello scienziato pazzo Frank-N-Furter nel musical rock The Rocky Horror Show, mentre nel 1975 ha ripreso la parte nella relativa trasposizione cinematografica, il film cult The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman. Per il lavoro in teatro, Curry ha ottenuto tre nomination ai Tony Awards e due nomination ai Laurence Olivier Awards. Nel cinema ha recitato in film come Annie (1982) di John Huston, Legend (1985) di Ridley Scott, Signori, il delitto è servito (1985) di Jonathan Lynn, Caccia a Ottobre Rosso (1990) di John McTiernan, Oscar – Un fidanzato per due figlie (1991) di John Landis, Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York (1992) di Chris Columbus, I tre moschettieri (1993) di Stephen Herek, I Muppet nell’isola del tesoro (1996) di Brian Henson, Scary Movie 2 (2001) di Keenen Ivory Wayans, Kinsey (2004) di Bill Condon e Ladri di cadaveri – Burke & Hare (2010) di John Landis. Il suo ultimo ruolo risale al 2024 nel film horror Stream. L’attore aveva recitato anche nel sequel Stream 2: Sudden Death di Micheal Leavy, che è attualmente in produzione e che ora sarà dedicato a lui.
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Nella sua casa di Los Angeles è scomparso Tim Curry, il leggendario Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show: nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli importanti, da quello di Pennywise in It fino a Wadsworth in Signori, il delitto è servito. L'ictus subito nel 2012 aveva pesantemente condizionato la sua attività sia di attore sia di doppiatore