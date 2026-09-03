Tim Curry, svelata la causa di morte dell'attore

L'ICTUS NEL 2012

Nel 2012 Tim Curry aveva subito un grave ictus, che gli era stato quasi fatale. Dopo aver scoperto due coaguli di sangue nel suo cervello, i medici avevano eseguito un intervento chirurgico d’urgenza. A causa della patologia, l’attore era rimasto paralizzato nel lato sinistro del corpo e aveva avuto bisogno di una sedia a rotelle. Inoltre, aveva perso per diverse settimane la capacità di parlare. Grazie alla riabilitazione, però, l'anno successivo aveva recuperato la voce e, per il resto della sua carriera, si era concentrato sul doppiaggio. “Non riesco ancora a camminare, ecco perché sono seduto su questa stupida sedia, e questo è molto limitante”, aveva detto nel settembre 2025, durante la proiezione per il 50º anniversario del film Rocky Horror Picture Show all’Academy Museum di Los Angeles. “Quindi non canterò e non ballerò molto presto. Ho ancora seri problemi alla gamba sinistra”. Aveva anche raccontato come si era reso conto dell’ictus: “In quel momento mi stavo facendo un massaggio e non mi ero nemmeno accorto di nulla, ma il massaggiatore mi ha detto: “Sono preoccupato per te, vorrei chiamare un'ambulanza”. E l'ha fatto, e io ho pensato: “Che sciocchezza!””. Lo scorso anno aveva poi detto al conduttore televisivo statunitense Ben Mankiewicz: “Non temo la morte. Credo che alla fine la accoglierò. Potrei anche abbracciarla”. Nell’autobiografia Vagabond: A Memoir (2025), Curry aveva raccontato: “Ero molto spaventato quando non sapevo cosa mi stesse succedendo, perché non avevo idea se mi aspettasse un dolore tremendo. Ma se la morte mi coglie in pace e io svanisco dolcemente dalla luce nell'oblio oscuro, perché dovrei averne paura? A volte, penso che sarebbe persino un conforto”.