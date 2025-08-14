Perché dopo 50 anni il Rocky Horror Picture Show è ancora un film da vedere e rivedere
Mezzo secolo dopo, il culto di The Rocky Horror Picture Show non accenna a morire. Perché un flop è diventato il rito più irriverente e duraturo della storia del cinema? La risposta è scritta tra le labbra rosso fuoco di un poster leggendario, nei passi del Time Warp e in quell’invito a guardare oltre la copertina, là dove si nascondono libertà, desideri e segreti che il pubblico non smette di inseguire, trasformando ogni proiezione in un carnevale notturno tra glitter, reggicalze e tacchi a spillo
