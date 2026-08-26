Tim Curry è morto a 80 anni nella sua casa di Los Angeles, la sera di martedì 25 agosto. Attore, cantante e icona assoluta del cinema di culto, entrò nella storia nei tacchi e nelle calze a rete del Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show. Fu anche il terrificante Pennywise di It, il Signore delle Tenebre di Legend e l'irresistibile Wadsworth di Signori, il delitto è servito. Formidabile interprete vocale e uomo di teatro, nel 2012 un grave ictus ne aveva limitato la mobilità senza mai fermarlo

Nato il 19 aprile 1946 a Grappenhall, nel Cheshire, in Inghilterra, Curry è stato attore, cantante, uomo di teatro e formidabile interprete vocale, costruendo in oltre mezzo secolo una carriera impossibile da rinchiudere in un solo genere. Eppure un personaggio, inevitabilmente, continuerà ad avanzare in tacchi a spillo davanti a tutti gli altri.

L’attore britannico, indimenticabile Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show e terrificante Pennywise nella miniserie It del 1990, è morto a 80 anni nella serata di martedì 25 agosto . La sua storica manager Marcia Hurwitz ha confermato a Variety che Curry si è spento serenamente nella sua casa di Toluca Lake, a Los Angeles . La causa della morte non è stata resa nota.

Approfondimento Perché dopo 50 anni il Rocky Horror Picture Show è ancora un cult

La polizia di Los Angeles è intervenuta nella tarda serata di martedì, intorno alle 23:23, nell'abitazione dell'attore. Le autorità hanno escluso qualsiasi ipotesi di reato o circostanza sospetta: il decesso è stato ricondotto a cause naturali, legate alle condizioni di salute che si erano progressivamente aggravate dopo il grave ictus del 2012.

Tim Curry e l'immortalità di Frank-N-Furter

Prima venne il teatro. Curry entrò nel cast londinese di Hair nel 1968 e pochi anni dopo incontrò la parte destinata a cambiargli la vita: Dr. Frank-N-Furter, lo scienziato alieno, libertino, narcisista e magnificamente eccessivo creato da Richard O'Brien per The Rocky Horror Show.

Richard O’Brien, conosciuto ai tempi di Hair, gli fece leggere il copione del musical che stava scrivendo, una parodia di horror classici, fantascienza di serie B e rivoluzione sessuale. Curry si presentò all’audizione cantando Tutti Frutti di Little Richard. Il resto, letteralmente, è culto.

Nel 1973 interpretò Frank-N-Furter sul palcoscenico londinese. Dopo il debutto, Curry portò il personaggio anche negli Stati Uniti, prima al Roxy di Los Angeles e poi a Broadway. La produzione newyorkese ebbe vita breve, ma Frank-N-Furter era ormai pronto a trovare il mezzo che lo avrebbe reso immortale: il cinema.

Nel 1975 Curry lo portò sul grande schermo in The Rocky Horror Picture Show, diretto da Jim Sharman, accanto a Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn e Meat Loaf. Curry aveva intuito immediatamente tanto la forza quanto il pericolo di quella parte. In un’intervista televisiva del 1975 ammise di aver temuto che, se il personaggio avesse funzionato, sarebbe stato difficile liberarsi della sua immagine. Ma aggiunse una frase che sembra riassumere un’intera carriera: «Non valeva la pena farlo, se non correvi un rischio».

Alla sua uscita il film fu tutt'altro che un successo. La resurrezione cominciò nel 1976 con le proiezioni di mezzanotte, a partire dal Waverly Theatre del Greenwich Village. Da lì nacque quel fenomeno di partecipazione collettiva che avrebbe trasformato un insuccesso commerciale in uno dei più longevi cult della storia del cinema: il pubblico cominciò a presentarsi vestito come i personaggi, a rispondere allo schermo, a cantare, ballare e trasformare ogni proiezione in una cerimonia collettiva. The Rocky Horror Picture Show smise progressivamente di essere soltanto un film e diventò un rito.

E al centro di quel rito c'era Curry.

Frank-N-Furter trasformava il Camp in carne, corsetto e tacchi a spillo: insieme Dracula e diva, mad doctor e rockstar, minaccia e desiderio. Soprattutto era una creatura cinematografica che sembrava suggerire allo spettatore che l'identità potesse essere anche un costume da provare, togliere e reinventare.

Una libertà condensata in una delle frasi più celebri del film:

«Don't dream it, be it.»

Frank-N-Furter gli regalò l’immortalità, ma gli presentò anche il conto. Era un personaggio talmente definitivo che per il cinema diventò difficile immaginare Curry senza vederne, almeno in controluce, corsetto e rossetto. Lui passò il resto della carriera a dimostrare quanto quella identificazione fosse riduttiva.