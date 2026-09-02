Uno dei romanzi più amati degli ultimi anni si prepara al debutto sul grande schermo. Paramount ha ufficializzato il film tratto da "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" di Gabrielle Zevin, affidando il ruolo da protagonista a Daisy Edgar-Jones e la regia a Siân Heder, premio Oscar per "CODA". C'è già una data d'uscita
Pubblicato nel 2022, Tomorrow tomorrow and tomorrow di Gabrielle Zevin ha conquistato un pubblico vastissimo e diversi riconoscimenti, tra cui il Goodreads Choice Award per la miglior narrativa e un posto nella classifica dei cento migliori libri del ventunesimo secolo stilata dal New York Times. Il successo, costruito soprattutto attraverso il passaparola dei lettori, ha reso quasi inevitabile il passaggio al cinema. Ora quella storia di amicizia, creatività e videogiochi è pronta a diventare un lungometraggio, con Paramount alla distribuzione e un debutto nelle sale già fissato sul calendario.
Il cast: Daisy Edgar-Jones protagonista
A guidare il progetto sarà Daisy Edgar-Jones, diventata popolare grazie alla serie Normal People e vista poi al cinema ne La ragazza della palude e nel blockbuster Twisters. Nel film interpreterà Sadie Green, una delle due anime del racconto. Al momento degli annunci, l'attrice risultava l'unica interprete confermata: gli altri ruoli chiave, a partire da quello di Sam Masur, devono ancora essere assegnati, segno che il progetto è nelle sue fasi iniziali. Dietro la macchina da presa ci sarà Siân Heder, regista e sceneggiatrice che nel 2022 ha vinto l'Oscar per il miglior film con CODA. Heder firma anche il copione, rielaborando le stesure precedenti curate da Mark Bomback e dalla stessa Zevin, che nel film figura tra i produttori esecutivi. Alla produzione lavora inoltre la Temple Hill di Wyck Godfrey, Marty Bowen e Isaac Klausner.
Quando esce il film e cosa racconta
L'appuntamento nelle sale è fissato per il 12 novembre 2027. La collocazione, in piena stagione dei premi, lascia intendere che lo studio punta forte su questo titolo, trattandolo come un'uscita di peso più che come un progetto di nicchia.
Al centro della vicenda c'è il legame tra due amici che si conoscono da bambini e si ritrovano da adulti, decidendo di lavorare insieme alla creazione di videogiochi. Sullo sfondo dell'industria videoludica tra anni Novanta e Duemila, la loro collaborazione diventa un intreccio di passione, complicità e delusioni, in cui l'intimità nata dal lavoro creativo finisce spesso per superare quella cercata nella vita reale. Un percorso che attraversa i decenni e tocca temi come l'identità, l'amicizia e il tradimento.
Per capire se il film saprà restituire la stessa forza emotiva delle pagine, però, bisognerà aspettare l'autunno del 2027.
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