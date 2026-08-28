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Finalement, trama e cast del film di Claude Lelouch sulla crisi di un uomo stasera in tv

Cinema

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

La pellicola firmata dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese arriva in prima visione venerdì 28 agosto alle 21.15 su Rai 3, per il ciclo “Voilà le cinéma”. Si tratta del 51esimo film del cineasta ed è una commedia che ruota attorno alla crisi di un uomo. L’opera è piena di sottotrame ed è chiaramente disseminata di riferimenti cinefili. Ecco la storia e gli interpreti che recitano sul set del film presentato Fuori Concorso all'81esima Mostra del Cinema di Venezia

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Finalmente (!) Finalement di Claude Lelouch è arrivato sul piccolo schermo.

La pellicola firmata dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese (e arrivata nelle sale italiane dal 19 settembre 2024) è proposta in prima visione oggi, venerdì 28 agosto 2026, alle 21.15 su Rai 3, per il ciclo “Voilà le cinéma”.

 

Si tratta del 51esimo film del cineasta ed è una commedia che ruota attorno alla crisi di un uomo. L’opera è piena di sottotrame ed è chiaramente disseminata di riferimenti cinefili.

 

Scopriamo la storia e gli interpreti che recitano sul set del film presentato Fuori Concorso all'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Ma partiamo dall'illustre regia, quella del mitico Maestro francese Lelouch. E a produrre ci sono Les Films 13, France 2 Cinéma, Laurent Dassault Rond-Point - con il supporto di CANAL+ e la partecipazione di CINÉ+, e France Télévisions.

La pellicola dura 129 minuti, è recitata in francese nella versione originale (ma in Italia esce invece con doppiaggio in italiano).
Nel nostro Paese, il film è uscito nelle sale e ora in tv con il seguente titolo: Finalement - Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte.

La sceneggiatura è a cura di Claude Lelouch, Pierre Leroux, Grégoire Lacroix e Valérie Perrin. Il Paese di produzione è quello natale del regista, la Francia appunto.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Finalement nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Lino è un uomo che si lascia tutto alle spalle

Finalement - Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte racconta le avventure di Lino (interpretato dal 60enne Kad Merad, pseudonimo di Kaddour Merad, attore francese di origine algerina).

 

Lino è un uomo che sta girovagando nel Nord della Francia. A chiunque gli conceda un passaggio, racconta una storia della sua vita sempre diversa, scegliendo al bisogno varie versioni. Pian piano, lo spettatore scoprirà qual è il vero passato di quest’uomo, oltre a iniziare a comprendere ciò che gli riserverà il futuro...

 

La sinossi ufficiale del film al momento della presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del 2024 era molto stringata e sibillina: “In un mondo sempre più folle, Lino decide di lasciarsi tutto alle spalle, ma alla fine comprenderà che tutto quello che ci capita è per il nostro bene!”.
Anche il commento del regista, richiesto dalla Mostra del Cinema di Venezia a cui la pellicola ha partecipato (presentata fuori concorso), era tutto fuorché illuminante circa la trama e la produzione, poiché Claude Lelouch, classe 1937, con la sua inimitabile classe da fuoriclasse (scusate il gioco di parole) invece di commentare la sua opera ha voluto dire: “Con l’età si rinuncia a molte cose... ma non all’eterna modernità della Mostra del Cinema di Venezia” (come riporta il sito uffciale della Biennale di Venezia).

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La trama

Adesso che il film è uscito da qualche anno, sappiamo finalmente di cosa tratta. In seguito a un esaurimento nervoso, Lino, avvocato di successo abituato a destreggiarsi tra arringhe e menzogne professionali, si ritrova improvvisamente incapace di mentire.

 

La crisi lo spinge ad abbandonare la professione e a mettersi in viaggio attraverso la Francia, dove comincia a raccontare le storie grottesche, paradossali e scabrose dei personaggi incontrati in tribunale. Lontano dalla vita che aveva costruito, Lino intraprende così un percorso di riscoperta personale che lo porterà a confrontarsi con la propria identità e, soprattutto, ad assecondare la sua autentica vocazione: la musica.

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Il cast

Finalement - Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte ha un cast tutto francese, capitanato da Kad Merad (che recita nella parte del protagonista, Lino).

 

Con lui, sul set ci sono Elsa Zylberstain, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi (attrice e cantautrice francese, al secolo Barbara Piévic) e Françoise Gillard.

approfondimento

Claude Lelouch e Valérie Perrin hanno detto sì. FOTO

La produzione

Si sono occupati della sceneggiatura lo stesso Claude Lelouch, Pierre Leroux, Grégoire Lacroix e Valérie Perrin (la quale da non molto è diventata la moglie di Lelouch).
La fotografia del film è curata da Maxine Heraud; il montaggio da Stéphane Mazalaigue; la scenografia da Jean-Philippe Petit.

I costumi sono a cura di Christel Birot, mentre la musica è di Ibrahim Maalouf.
A pensare al suono, ci sono Harald Maury, Corinne Rozenberg, Sylvie Petat, Christophe Vingtrinier.

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