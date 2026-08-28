La pellicola firmata dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese arriva in prima visione venerdì 28 agosto alle 21.15 su Rai 3, per il ciclo “Voilà le cinéma”. Si tratta del 51esimo film del cineasta ed è una commedia che ruota attorno alla crisi di un uomo. L’opera è piena di sottotrame ed è chiaramente disseminata di riferimenti cinefili. Ecco la storia e gli interpreti che recitano sul set del film presentato Fuori Concorso all'81esima Mostra del Cinema di Venezia

Finalmente (!) Finalement di Claude Lelouch è arrivato sul piccolo schermo.



La pellicola firmata dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese (e arrivata nelle sale italiane dal 19 settembre 2024) è proposta in prima visione oggi, venerdì 28 agosto 2026, alle 21.15 su Rai 3, per il ciclo “Voilà le cinéma”.

Si tratta del 51esimo film del cineasta ed è una commedia che ruota attorno alla crisi di un uomo. L’opera è piena di sottotrame ed è chiaramente disseminata di riferimenti cinefili.

Scopriamo la storia e gli interpreti che recitano sul set del film presentato Fuori Concorso all'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Ma partiamo dall'illustre regia, quella del mitico Maestro francese Lelouch. E a produrre ci sono Les Films 13, France 2 Cinéma, Laurent Dassault Rond-Point - con il supporto di CANAL+ e la partecipazione di CINÉ+, e France Télévisions.



La pellicola dura 129 minuti, è recitata in francese nella versione originale (ma in Italia esce invece con doppiaggio in italiano).

Nel nostro Paese, il film è uscito nelle sale e ora in tv con il seguente titolo: Finalement - Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte.

La sceneggiatura è a cura di Claude Lelouch, Pierre Leroux, Grégoire Lacroix e Valérie Perrin. Il Paese di produzione è quello natale del regista, la Francia appunto.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Finalement nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

