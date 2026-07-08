Ocean's Eleven, nel cast del prequel anche George MacKay, Vicky Krieps e Omar SyCinema
Anche Lauren Ridloff e Jack Holden si sono uniti agli attori e alle attrici già confermati in precedenza, che includono Margot Robbie, Wagner Moura, Monica Barbaro e Josh Gad
Nuove aggiunte nel cast del prequel del film Ocean’s Eleven. Come riporta in esclusiva The Hollywood Reporter, l’attrice lussemburghese Vicky Krieps, già protagonista della pellicola Il filo nascosto (2017) di Paul Thomas Anderson, e l’attore britannico George MacKay, noto soprattutto per aver recitato nel film 1917 di Sam Mendes, si sono uniti agli attori e alle attrici già confermati in precedenza, che includono Bradley Cooper (che è anche regista, sceneggiatore e produttore), Margot Robbie (che è anche produttrice), Wagner Moura, Monica Barbaro e Josh Gad. Le new entry comprendono anche l’attrice statunitense Lauren Ridloff, nota per aver partecipato alla serie tv The Walking Dead, e l’attore britannico Jack Holden. L’attore francese Omar Sy, star della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Lupin, è invece in trattative. Le riprese del film dovrebbero iniziare a fine luglio a Parigi e dovrebbero poi spostarsi nel sud della Francia. I dettagli sulla trama sono ancora scarsi, ma la pellicola dovrebbe essere ambientata durante il Gran Premio di Monaco nel 1963, quando i genitori dello storico protagonista della saga, Danny Ocean, dovrebbero mettere a segno un colpo epico. Il film uscirà nei cinema il 25 giugno 2027.
LA SAGA DI OCEAN'S
Il film originale Colpo grosso (1960) di Lewis Mileston, con protagonisti i membri del Rat Pack (il gruppo di uomini di spicco del mondo dello spettacolo degli anni Sessanta, ndr) Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford e Dean Martin, racconta la storia di Danny Ocean, che raduna 10 amici, come lui tutti veterani della Seconda Guerra Mondiale e appartenenti all’82ª Airborne Division, per organizzare un colpo geniale: svaligiare contemporaneamente cinque casinò di Las Vegas nella notte di Capodanno. Non tutto, però, andrà come previsto. Il franchise dei film di rapina è proseguito sia con la trilogia Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001) di Steven Soderbergh, con protagonisti George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts (che però non torneranno nel nuovo prequel), e che include anche le pellicole Ocean’s Twelve (2004) con Catherine Zeta-Jones e Ocean’s Thirteen (2007) con Al Pacino, Andy García e Vincent Cassel, sia con il reboot Ocean’s 8 (2018) di Gary Ross, con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Tutte le pellicole hanno incassato oltre 1,4 milioni di dollari al botteghino mondiale. Ora, in preparazione ci sarebbe anche Ocean’s Fourteen, che dovrebbe essere diretto da David Leitch.
Approfondimento
Ocean's, Josh Gad nel film prequel con Margot Robbie e Bradley Cooper
LE NEW ENTRY
Ecco le new entry del prequel del film Ocean's Eleven di Bradley Cooper:
- Nata il 4 ottobre 1983 a Lussemburgo, nel 2017 Vicky Krieps, nota per i lavori televisivi e cinematografici in Germania e in Francia, ha attirato l’attenzione di Hollywood grazie alla sua interpretazione nel film Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson e con Daniel Day-Lewis. Nel 2022 ha interpretato l’imperatrice Elisabetta d’Austria nel dramma storico Il corsetto dell’imperatrice, ruolo per il quale al Festival di Cannes 2002 ha vinto il premio Un Certain Regard per la Miglior interpretazione.
- Nato il 13 marzo 1992 a Londra, George Mackay ha recentemente vinto un British Independent Film Award per la sua interpretazione nel film Femme (2023). Prossimamente apparirà nelle pellicole Ragione e sentimento e nel dramma in costume Cry to Heaven.
- Nata il 6 aprile 1978 a Chicago, Lauren Ridloff ha ottenuto una nomination ai Tony Awards come Miglior attrice protagonista in un’opera teatrale per il suo debutto a Broadway nello spettacolo Figli di un dio minore e ha recitato sia nella serie tv The Walking Dead, sia nel film Marvel Eternals (2021) di Chloé Zhao.
- Nato il 31 marzo 1990, Jack Holden, vincitore di un Olivier Award, è noto soprattutto per il suo lavoro in teatro, che include opere come Cruise e KENREX: A True Crime Thriller, per il quale ha vinto il premio come Miglior attore. È inoltre apparso nella serie tv Ten Percent e nel film The Levelling (2016).
- Nato il 20 gennaio 1978 a Trappes, in Francia, Omar Sy è noto per la sua interpretazione nel film Quasi amici (2011). I lavori più recenti al cinema includono Il vangelo secondo Clarence (2023), The Killer (2024) di John Woo e Shadow Force – Ultima missione (2025). Nell’ottobre 2026 uscirà invece la quarta stagione della serie tv Netflix Lupin. L’attore ha infine recentemente terminato le riprese come protagonista dello show Netflix Mercenary: An Extraction Series.
Approfondimento
Lupin, la data di uscita e il poster della Parte 4 della serie Netflix
©Webphoto
George Clooney compie 60 anni, i suoi film più famosi
Il 6 maggio 1961 nasceva a Lexington, Kentucky, uno degli attori più amati degli ultimi decenni. Dopo una lunghissima gavetta, iniziata con ruoli minori alla fine degli anni ’70, il successo arriva vestendo il camice bianco del Dottor Doug Ross in E.R. - Medici in Prima Linea. Poi, il grande schermo: da “Out of Sight” a “Good Night, And Good Luck”, uno sguardo ai suoi film più famosi