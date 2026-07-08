Anche Lauren Ridloff e Jack Holden si sono uniti agli attori e alle attrici già confermati in precedenza, che includono Margot Robbie, Wagner Moura, Monica Barbaro e Josh Gad

Nuove aggiunte nel cast del prequel del film Ocean’s Eleven. Come riporta in esclusiva The Hollywood Reporter, l’attrice lussemburghese Vicky Krieps, già protagonista della pellicola Il filo nascosto (2017) di Paul Thomas Anderson, e l’attore britannico George MacKay, noto soprattutto per aver recitato nel film 1917 di Sam Mendes, si sono uniti agli attori e alle attrici già confermati in precedenza, che includono Bradley Cooper (che è anche regista, sceneggiatore e produttore), Margot Robbie (che è anche produttrice), Wagner Moura, Monica Barbaro e Josh Gad. Le new entry comprendono anche l’attrice statunitense Lauren Ridloff, nota per aver partecipato alla serie tv The Walking Dead, e l’attore britannico Jack Holden. L’attore francese Omar Sy, star della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Lupin, è invece in trattative. Le riprese del film dovrebbero iniziare a fine luglio a Parigi e dovrebbero poi spostarsi nel sud della Francia. I dettagli sulla trama sono ancora scarsi, ma la pellicola dovrebbe essere ambientata durante il Gran Premio di Monaco nel 1963, quando i genitori dello storico protagonista della saga, Danny Ocean, dovrebbero mettere a segno un colpo epico. Il film uscirà nei cinema il 25 giugno 2027.