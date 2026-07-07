L’8 luglio esce al cinema il nuovo capitolo del franchise creato da Sam Raimi, un sequel autonomo di "La casa" (2013) e "La casa - Il risveglio del male" (2023). A combattere contro i Deadite stavolta c’è Alice, una donna in lutto che si trasferisce a casa dei suoceri. La regia è del francese Sébastien Vaniček

Arriva al cinema l’8 luglio La casa - Il rogo del male (Evil Dead Burn), il sesto e atteso film della saga horror Evil Dead creata da Sam Raimi. Sequel autonomo di La casa (Evil Dead, 2013) e La casa - Il risveglio del male (Evil Dead Rise, 2023), è diretto e co-sceneggiato da Sébastien Vaniček. Dalla trama al cast, ecco cosa sapere.

Il nuovo capitolo della saga è diretto dal francese Sébastien Vaniček, già regista e sceneggiatore di Vermin, il suo lungometraggio d’esordio e acclamato film di chiusura della 38ª Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023. In Vermin, i residenti di un fatiscente condominio francese combattono contro un esercito di letali ragni che si riproducono rapidamente.

La protagonista del film è Alice, una donna che dopo essere rimasta vedova si trasferisce dai suoceri temporaneamente. La coppia vive in un luogo isolato, dove Alice pensa di poter ritrovare la serenità. Ma il Libro dei Morti non perdona, e forse demoniache si risvegliano: tutti i familiari di Alice iniziano a trasformarsi in Deadite, spiriti demoniaci che si nutrono delle anime dei viventi e ne possiedono i corpi.

Il cast di La casa - Il rogo del male

La protagonista di La casa - Il rogo del male, Alice, è interpretata da Souheila Yacoub, attrice classe 1992 già vista in Dune - Parte due di Denis Villeneuve e in Le donne al balcone - The Balconettes di Noémie Merlant. Nel cast ci sono anche Hunter Doohan, il Tyler Galpin della serie Mercoledì e il Muse di Daredevil: Rinascita, Luciane Buchanan (The Night Agent), Tandi Wright (Pearl) e George Pullar.

La lavastoviglie

Anche il nuovo film sella saga mantiene la tradizionale ambientazione domestica, con un dettaglio preciso che il regista ha voluto sottolineare in un’intervista a Empire: "Voglio davvero che il pubblico provi una sensazione diversa quando usa la lavastoviglie dopo aver visto il film - ha detto Vaniček - Quando abbiamo creato Alice, volevamo un personaggio con i piedi per terra. È in lutto, arriva in questa casa e accadono cose folli. Volevo creare personaggi che si comportassero come se fossero nella vita reale."

Mostri intelligenti

"Dovevo rimanere in contatto con ciò che rende questi demoni diversi da quelli de L'Esorcista", ha detto poi Vaniček parlando dei suoi Deadite. "Sono intelligenti. Giocano con te. Quando parlavo con gli attori, dicevo loro: 'Comportatevi come animali'. Ognuno di questi Deadite ha uno stile di combattimento completamente diverso".