The Night Agent, la serie tv Netflix finirà con la quarta stagione

La serie tv The Night Agent si concluderà con la quarta stagione , prossimamente in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il 4 maggio la piattaforma di streaming ha condiviso la notizia e ha annunciato che l’ultima stagione è attualmente in produzione a Los Angeles. “Fin dal successo iniziale di The Night Agent, sono stato ossessionato dall’idea di offrire una conclusione degna e avvincente alla serie e al percorso di Peter Sutherland”, ha dichiarato il creatore della serie, Shawn Ryan. “Sono profondamente grato a Netflix e a Sony Pictures Television per aver collaborato con me a The Night Agent e per averci dato lo spazio necessario per offrire una stagione finale definitiva alla nostra legione di fan in tutto il mondo. Stiamo lavorando sodo per completare la nostra storia e rendere la nostra stagione finale un’esperienza indimenticabile per i nostri fan”. I dettagli della trama restano tuttora segreti. Il cast include ancora una volta Gabriel Basso nel ruolo del protagonista Peter Sutherland, ma la quarta stagione accoglierà anche Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li ed Elizabeth Lail. Shawn Ryan è il creatore, produttore esecutivo e showrunner tramite MiddKid Productions. Marney Hochman di MiddKid è anche produttrice esecutiva insieme a Seth Gordon e Julia Gunn di Exhibit A, James Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein e Nicole Tossou di Project X, David Beaubaire di Sunset Lane Media, Munis Rashid, Paul Bernard, Guy Ferland e Seth Fisher.

LA TERZA STAGIONE

Secondo la sinossi ufficiale della terza stagione della serie tv The Night Agent, “l’agente notturno Peter Sutherland viene incaricato di rintracciare un giovane agente del Tesoro fuggito a Istanbul con informazioni governative riservate dopo aver ucciso il suo capo. Questo dà il via a una serie di eventi in cui Peter indaga su una rete di riciclaggio di denaro sporco, cercando al contempo di sfuggire ai suoi sicari, e si scontra con un’implacabile giornalista. Lavorando insieme, scoprono segreti sepolti e vecchi rancori che minacciano di mettere in ginocchio il governo, e che costeranno a entrambi la vita”. In un’intervista rilasciata a Deadline nel mese di febbraio, in occasione dell’uscita delle nuove puntate, l’attore Gabriel Basso aveva raccontato che l’impresa “più folle in termini di rischio sia stata la rovesciata a 180 gradi all'indietro che ho fatto a Istanbul, perché andavo a circa 50 chilometri orari, sul pavé, con quella piccola Renault scassata. Avevo circa tre metri di tempo per farla prima di finire in una corsia più stretta e sul cemento. Quella è stata la scena più rischiosa. Ma in termini di estenuante, credo sia stata la lotta in acqua. Perché siamo rimasti in quella vasca per circa otto o nove ore, simulando un combattimento di quel livello da diverse angolazioni, sott'acqua e in superficie. È stata dura, la pressione era altissima”. Lo show Netflix ha ottenuto un grande consenso sin dagli esordi. Nel 2023, la prima stagione aveva conquistato per 17 settimane la top 10 globale delle serie tv in lingua inglese della piattaforma di streaming. Secondo i dati di ascolto di Netflix, la prima stagione della serie tv è stata la più vista sulla piattaforma nella prima metà del 2023, mentre la seconda stagione si è classificata al nono posto nella prima metà del 2025. Gli ascolti sono però progressivamente calati, e la terza stagione è entrata nella top 10 solo per quattro settimane all’inizio del 2026.