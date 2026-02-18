Cos’era successo nella seconda stagione

Dopo che nella prima stagione Peter aveva salvato il presidente degli Stati Uniti da un attentato, nella seconda si ritrova coinvolto in un complotto con al centro un’arma chimica letale. Accanto a lui c’è ancora Rose, esperta di sicurezza informatica che lo aiuta a sventare un attacco chimico durante un incontro delle Nazioni Unite. Ma è proprio per la decisione di salvare Rose infrangendo tutte le regole che Peter viene arrestato e accusato di aver tradito il suo Paese. Nel frattempo si scopre che la missione del protagonista è stata usata per manipolare le elezioni e portare alla Casa Bianca il politico corrotto Richard Hagan, nella sostanza un burattino nelle mani del broker dell’intelligence Jacob Monroe. Ed è qui che entra in gioco Catherine, che decide di rilasciare Peter e gli ordina di operare come doppio agente contro Jacob.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione

La terza stagione di The Night Agent porterà i fan in "un viaggio adrenalinico e avvincente attraverso Istanbul, Città del Messico, Washington, New York e la Repubblica Dominicana", spiega il creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner Shawn Ryan sul sito ufficiale di Netflix. "Peter è alle prese con una pericolosa cospirazione nel cuore della Casa Bianca, una tenace giornalista con un passato oscuro, un sospettato di omicidio che cerca di riabilitare il suo nome, un padre e un figlio che lasciano una scia di cadaveri al loro passaggio, vecchi amici in pericolo, una schiera di nemici familiari e nuovi e un nuovo partner che potrebbe essere la sua salvezza, o la sua rovina", dice ancora Ryan, che aggiunge: "Peter dovrà fare i conti con dure verità e affrontare l'impatto di ciò che gli è costato personalmente essere un Night Agent e come questo lo abbia cambiato, nel bene e nel male".