Il nuovo capitolo della serie sbarca il 19 gennaio su Netflix con 10 episodi. L’agente Peter Sutherland, dopo le rivelazioni choc del finale della seconda stagione, dovrà affrontare nuovi nemici e una cospirazione alla Casa Bianca, oltre a fare i conti con una misteriosa giornalista e un nuovo partner
Torna su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) The Night Agent, apprezzatissima serie tv di spionaggio con Gabriel Basso (la più vista del 2023 sulla piattaforma). La terza stagione arriva il 19 gennaio con 10 episodi sulle nuove avventure dell'agente Peter Sutherland: ecco cosa sappiamo e dov’eravamo rimasti con il finale del capitolo precedente.
Cos’era successo nella seconda stagione
Dopo che nella prima stagione Peter aveva salvato il presidente degli Stati Uniti da un attentato, nella seconda si ritrova coinvolto in un complotto con al centro un’arma chimica letale. Accanto a lui c’è ancora Rose, esperta di sicurezza informatica che lo aiuta a sventare un attacco chimico durante un incontro delle Nazioni Unite. Ma è proprio per la decisione di salvare Rose infrangendo tutte le regole che Peter viene arrestato e accusato di aver tradito il suo Paese. Nel frattempo si scopre che la missione del protagonista è stata usata per manipolare le elezioni e portare alla Casa Bianca il politico corrotto Richard Hagan, nella sostanza un burattino nelle mani del broker dell’intelligence Jacob Monroe. Ed è qui che entra in gioco Catherine, che decide di rilasciare Peter e gli ordina di operare come doppio agente contro Jacob.
Cosa aspettarsi dalla terza stagione
La terza stagione di The Night Agent porterà i fan in "un viaggio adrenalinico e avvincente attraverso Istanbul, Città del Messico, Washington, New York e la Repubblica Dominicana", spiega il creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner Shawn Ryan sul sito ufficiale di Netflix. "Peter è alle prese con una pericolosa cospirazione nel cuore della Casa Bianca, una tenace giornalista con un passato oscuro, un sospettato di omicidio che cerca di riabilitare il suo nome, un padre e un figlio che lasciano una scia di cadaveri al loro passaggio, vecchi amici in pericolo, una schiera di nemici familiari e nuovi e un nuovo partner che potrebbe essere la sua salvezza, o la sua rovina", dice ancora Ryan, che aggiunge: "Peter dovrà fare i conti con dure verità e affrontare l'impatto di ciò che gli è costato personalmente essere un Night Agent e come questo lo abbia cambiato, nel bene e nel male".
I personaggi che tornano nella terza stagione
Oltre a Gabriel Basso che interpreta il protagonista Peter Sutherland, nella nuova stagione di The Night Agent tornano Amanda Warren nei panni di Catherine Weaver, Fola Evans-Akingbola (Chelsea Arrington), Albert Jones (il vicedirettore dell'FBI Aiden Mosley), Louis Herthum (Jacob Monroe) e Ward Horton (Richard Hagan).
Le novità nel cast
La terza stagione introduce nuovi personaggi fra cui Il Padre e Il Figlio, interpretati rispettivamente da Stephen Moyer (True Blood) e Callum Vinson (il bambino attore di Chucky). Arrivano anche Jennifer Morrison (Doctor House e Once Upon a Time), nei panni della First Lady Jenny Hagan, e Genesis Rodriguez (Operazione speciale: Lioness e The Umbrella Academy) in quelli di una giornalista. E ancora David Lyons (ER e The Beast in Me) presta il volto ad Adam, nuovo partner di Peter nella Night Action, mentre Suraj Sharma (Vita di Pi e Homeland) è l’analista finanziario Jay Batra.
