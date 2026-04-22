La Casa - Il rogo del male, il teaser trailer del film horror

Sébastien Vaniček ha firmato la regia del sesto capitolo del celebre franchise horror. La casa - Il rogo del male farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane l’8 luglio. Protagonista Souheila Yacoub. Il teaser della pellicola è presente nel video in apertura

La casa - Il rogo del male è il sesto capitolo del franchise horror ideato da Sam Raimi. Sébastien Vaniček ha diretto il nuovo capitolo. Il regista ha firmato anche la sceneggiatura con Florent Bernard. Protagonista Souheila Yacoub, interprete di Shishakli in Dune - Parte due con Timothée Chalamet e Zendaya. L’attrice ha scherzosamente commentato la sua presenza nella pellicola scrivendo sul profilo Instagram: “Probabilmente un film che non sarà in grado di guardare”.

Intervistato da Variety, il regista ha raccontato: “Ammiro da tempo il lavoro di Souheila in Francia, in particolare a teatro”. Vaniček ha aggiunto: “Nelle sue interpretazioni porta una fisicità unica e un'intensità emotiva, esattamente quel tipo di presenza cruda e viscerale che cercavo per questo film”. Nel cast anche Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar e Greta Van Den Brink.

Sony Pictures Italia ha diffuso un teaser, disponibile nel video in apertura, offrendo un primo sguardo sul film. Warner Bros. ha pubblicato la sinossi ufficiale del lavoro: “Dopo la perdita del marito, una donna cerca conforto presso i suoceri nella loro casa di famiglia isolata. Mentre uno dopo l'altro si trasformano in demoni – trasformando l'incontro in una riunione di famiglia infernale – la donna scopre che le promesse fatte in vita... continuano a vivere anche dopo la morte”. Sébastien Vaniček ha dichiarato: "Il mio obiettivo era quello di creare una storia potente, unica, quasi personale, che potesse reggersi da sola, pur risuonando profondamente all'interno del mondo ricco e complesso costruito da Sam." La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane l’8 luglio.

Il franchise, arrivato sul grande schermo con il primo film del 1981, proseguirà con Evil Dead Wrath, titolo della versione originale, in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi nel 2028. Il quinto capitolo, La casa - Il risveglio del male, è stato un grande successo incassando oltre 140.000.000 di dollari al botteghino internazionale.