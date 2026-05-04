Eyes Wide Shut torna al cinema, gli attori del cast ieri e oggi. FOTO

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La pellicola cult Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick torna in sala come evento nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2026. In occasione di questo ritorno sul grande schermo, scopriamo come sono cambiati nel tempo gli attori del cast. Dagli inossidabili Tom Cruise e Nicole Kidman, sempre più belli e capaci di ringiovanire di primavera in primavera, fino ad arrivare a interpreti secondari come Todd Field e Sky du Mont. Purtroppo invece il grande Sydney Pollack è scomparso nel 2008. Ecco gli attori del film, per scoprire come sono oggi rispetto a ieri.



Eyes Wide Shut, il Natale più inaspettato e perturbante secondo Stanley Kubrick