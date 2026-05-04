Eyes Wide Shut torna al cinema, gli attori del cast ieri e oggi. FOTO
La pellicola firmata da Kubrick torna in sala nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2026. In occasione di questo ritorno sul grande schermo, scopriamo come sono cambiati i membri del cast. Dagli inossidabili Tom Cruise e Nicole Kidman, capaci di ringiovanire di primavera in primavera, fino ad arrivare a interpreti secondari come Todd Field e Sky du Mont, ecco come sono oggi rispetto a ieri gli attori dell'ultimo film diretto e prodotto da uno dei più grandi registi della storia.
A cura di Camilla Sernagiotto