Eyes Wide Shut torna al cinema. Il nuovo trailer per l'evento speciale. VIDEOCinema
Lucky Red ha diffuso un nuovo trailer di "Eyes Wide Shut" in occasione del ritorno dell'ultimo lungometraggio di Stanley Kubrick al cinema a maggio. Le proiezioni speciali del 4, 5 e 6 maggio, arrivano a ventisette anni dalla prima uscita del titolo.
Eyes Wide Shut torna al cinema come evento speciale.
Le date da segnare in agenda sono dal 4 al 6 maggio, tre giorni di proiezioni eccezionali a ventisette anni dal debutto dell'opera controversa di Kubrick che è anche l'ultima dell'autore americano.
Lucky Red ha annunciato l'appuntamento in sala con un nuovo trailer, una clip col montaggio di alcune delle scene chiave con i protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman in primo piano, rimasterizzato in HD - visibile in testa a questo articolo.
Non ha bisogno di molte parole il film del 1999. Il trailer speciale è lungo appena un minuto, un tempo utile per incuriosire i più giovani, che ora hanno l'opportunità di scoprire il film sul grande schermo, e sedurre chi, invece, conosce bene la pellicola e intende perdersi nei suoi misteri, nelle sue musiche e nella sua estetica irresistibile ancora una volta.
Eyes Wide Shut ha avuto la sua anteprima europea alla Mostra del Cinema di Venezia 1999, evento a cui parteciparono sia Nicole Kidman che Tom Cruise - per i due fu l'ultimo film insieme prima del divorzio.
La pellicola, però, era uscita negli Stati Uniti a luglio, alcuni mesi dopo la morte di Kubrick, che fu anche co-autore della sceneggiatura.
Il film è l'adattamento di Doppio sogno, racconto di Arthur Schnitzler. Mentre la storia originale è ambientata negli anni Venti, Kubrick trasporta la trama negli anni Novanta e ricostruisce New York a Londra.
Il film, che ha una fotografia affascinante, è leggendario per varie ragioni, a partire dalla sua la realizzazione di oltre un anno, un tempo molto superiore a quello previsto inizialmente. Sia Kidman che Cruise si dedicarono a tempo pieno al progetto.