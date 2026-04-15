Eyes Wide Shut torna al cinema come evento speciale.

Le date da segnare in agenda sono dal 4 al 6 maggio, tre giorni di proiezioni eccezionali a ventisette anni dal debutto dell'opera controversa di Kubrick che è anche l'ultima dell'autore americano.

Lucky Red ha annunciato l'appuntamento in sala con un nuovo trailer, una clip col montaggio di alcune delle scene chiave con i protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman in primo piano, rimasterizzato in HD - visibile in testa a questo articolo.



Non ha bisogno di molte parole il film del 1999. Il trailer speciale è lungo appena un minuto, un tempo utile per incuriosire i più giovani, che ora hanno l'opportunità di scoprire il film sul grande schermo, e sedurre chi, invece, conosce bene la pellicola e intende perdersi nei suoi misteri, nelle sue musiche e nella sua estetica irresistibile ancora una volta.



Eyes Wide Shut ha avuto la sua anteprima europea alla Mostra del Cinema di Venezia 1999, evento a cui parteciparono sia Nicole Kidman che Tom Cruise - per i due fu l'ultimo film insieme prima del divorzio.

La pellicola, però, era uscita negli Stati Uniti a luglio, alcuni mesi dopo la morte di Kubrick, che fu anche co-autore della sceneggiatura.

Il film è l'adattamento di Doppio sogno, racconto di Arthur Schnitzler. Mentre la storia originale è ambientata negli anni Venti, Kubrick trasporta la trama negli anni Novanta e ricostruisce New York a Londra.

Il film, che ha una fotografia affascinante, è leggendario per varie ragioni, a partire dalla sua la realizzazione di oltre un anno, un tempo molto superiore a quello previsto inizialmente. Sia Kidman che Cruise si dedicarono a tempo pieno al progetto.

