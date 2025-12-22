Ambientato tra luci, addobbi e feste borghesi, Eyes Wide Shut trasforma il Natale in una soglia inquietante dove desiderio, sogno e realtà si confondono. Nell’ultimo film di Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman, la coppia diventa un enigma, lo sguardo smette di essere innocente e il sesso si fa gesto di risveglio. Un capolavoro perturbante da rivedere sotto l’albero
