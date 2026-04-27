Michael, perché nel film non c'è il personaggio di Janet Jackson?

Mentre il biopic Michael conquista anche il botteghino italiano - con oltre 6 milioni di euro incassati dal 22 aprile - tra fan e osservatori resta un interrogativo ricorrente: che fine ha fatto Janet Jackson? La popstar, tra le artiste più influenti di sempre e sorella di Michael, è assente sia nel film sia dagli eventi promozionali. Una mancanza che non passa inosservata, considerando che nella pellicola compaiono invece diversi membri della famiglia: Michael, interpretato dal nipote Jaafar Jackson , insieme ai fratelli Jermaine, Tito, Marlon e Jackie, oltre ai genitori Katherine e Joe e alla sorella La Toya ( RECENSIONE DEL FILM ).

Le critiche

Di Janet, però, nessuna traccia. “Avrei voluto che ci fossero tutti. Le è stato chiesto, ma ha gentilmente declinato”, ha dichiarato La Toya alla première di Los Angeles. Secondo indiscrezioni rilanciate da Tmz, durante una proiezione privata Janet avrebbe criticato il film, contattando poi Jermaine — produttore e padre del protagonista — per esprimere le sue perplessità. Una ricostruzione smentita dalla stessa La Toya: “Non c’è stato alcun problema”. Tuttavia, i rapporti interni alla famiglia Jackson raccontano una storia più complessa, segnata da vecchie tensioni, soprattutto tra Jermaine e Randy, nate già negli anni ’70 e aggravate da vicende personali mai del tutto ricomposte. Proprio il legame stretto tra Janet e Randy potrebbe spiegare la sua distanza dal progetto.

Fan divisi sull’assenza di Janet

La scelta della cantante ha acceso il dibattito tra i fan di Michael Jackson, dividendo opinioni e interpretazioni. C’è chi la accusa di egoismo, sottolineando come abbia promosso un proprio anniversario discografico proprio nel giorno dell’uscita del film, e chi invece la difende, ricordando il sostegno dato al fratello nei momenti più difficili della sua carriera. Per alcuni, la sua assenza rappresenta una presa di posizione coerente con dinamiche familiari mai del tutto risolte, per altri si tratta di un’occasione mancata per rendere omaggio a una figura centrale della storia musicale contemporanea.