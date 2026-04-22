Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney Sweeney

Annunciato l’avvio ufficiale delle riprese del nuovo film live action prodotto da Netflix. L’annuncio, diffuso direttamente dalla piattaforma streaming, conferma non solo l’inizio della lavorazione, ma anche la composizione completa del cast e la scelta della principale location produttiva: il Queensland, in Australia. Tra i protagonisti, oltre alla protagonista, c'è Noah Centineo
L’universo di Gundam torna al centro dell’attenzione internazionale grazie all’avvio ufficiale delle riprese del nuovo film live action prodotto da Netflix.
L’annuncio, diffuso direttamente dalla piattaforma streaming, conferma non solo l’inizio della lavorazione, ma anche la composizione completa del cast e la scelta della principale location produttiva: il Queensland, in Australia. Tra i protagonisti figurano Sydney Sweeney e Noah Centineo, nomi già noti al grande pubblico e ora coinvolti in una delle operazioni cinematografiche più attese legate al celebre franchise giapponese.
Secondo quanto comunicato da Netflix, il progetto ha ufficialmente preso il via con l’apertura del set e l’avvio delle riprese sul territorio australiano. Il Queensland è stato individuato come scenario principale in cui verranno realizzate le sequenze del film, segnando così una scelta produttiva di ampio respiro per un adattamento che punta a una dimensione spettacolare e internazionale.
La regia di Jim Mickle e la nuova visione del franchise
Alla guida del progetto c’è Jim Mickle, regista già conosciuto per Sweet Tooth e Cold in July - Freddo a Luglio. Il film non si limiterà a ripercorrere storie già note dell’universo narrativo di Gundam, ma proporrà una vicenda completamente originale, collocata all’interno di una lunga guerra combattuta nello spazio.
Pur introducendo una narrazione inedita, la produzione ha confermato la volontà di mantenere intatti gli elementi iconici del franchise, in particolare i celebri mecha, da sempre simbolo distintivo della saga.
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La trama tra conflitto e destino umano
La storia si svilupperà attorno a due piloti rivali, schierati su fronti opposti di un conflitto che da decenni contrappone la Terra a una sua ex colonia spaziale, identificata verosimilmente nel Principato di Zeon. L’impianto narrativo si concentra quindi su una guerra di lunga durata, nella quale le alleanze risultano instabili e gli equilibri continuamente mutevoli.
La sinossi ufficiale descrive così il cuore della vicenda: "Alle prese con alleanze in continuo mutamento e una minaccia crescente che li mette in una rotta di collisione, i personaggi vengono trascinati in un viaggio ad alto rischio attraverso le stelle che potrebbe determinare il destino dell'umanità", recita la sinossi ufficiale.
A completare la descrizione arriva una seconda dichiarazione che sottolinea l’impatto spettacolare dell’opera: "Ricco di battaglie mozzafiato, emozioni intime e una scala cinematografica epica, questo è Gundam come non lo si è mai visto prima."
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Un cast internazionale per una produzione ambiziosa
Il film, annunciato da Netflix già diversi anni fa, riunisce un cast ampio e internazionale, guidato da Sydney Sweeney e Noah Centineo, quest’ultimo atteso anche nel ruolo di Ken Masters in Street Fighter. Accanto a loro figurano Jackson White e Shioli Kutsuna, insieme a una serie di interpreti provenienti da produzioni televisive e cinematografiche di rilievo.
Tra gli attori coinvolti compaiono Nonso Anozie, noto per Sweet Tooth, Michael Mando, apparso in Better Call Saul, Javon “Wanna” Walton, presente in Under the Bridge, Oleksandr Rudynskyi di The Agency, Ida Brooke, che partecipa a Dune - Parte Tre, Gemma Chua-Tran di Heartbreak High, e Jason Isaacs, interprete di The White Lotus.
Il progetto si configura così come una delle più ambiziose trasposizioni live action legate a un franchise anime, puntando su una combinazione di volti noti e una produzione di ampio respiro internazionale.
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