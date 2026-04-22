Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney Sweeney

L’universo di Gundam torna al centro dell’attenzione internazionale grazie all’avvio ufficiale delle riprese del nuovo film live action prodotto da Netflix.

L’annuncio, diffuso direttamente dalla piattaforma streaming, conferma non solo l’inizio della lavorazione, ma anche la composizione completa del cast e la scelta della principale location produttiva: il Queensland, in Australia. Tra i protagonisti figurano Sydney Sweeney e Noah Centineo, nomi già noti al grande pubblico e ora coinvolti in una delle operazioni cinematografiche più attese legate al celebre franchise giapponese.

Secondo quanto comunicato da Netflix, il progetto ha ufficialmente preso il via con l’apertura del set e l’avvio delle riprese sul territorio australiano. Il Queensland è stato individuato come scenario principale in cui verranno realizzate le sequenze del film, segnando così una scelta produttiva di ampio respiro per un adattamento che punta a una dimensione spettacolare e internazionale.