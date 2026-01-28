Sydney Sweeney svela la sua linea di lingerie

Secondo Puck News la linea di lingerie di Sweeney sarebbe finanziata dalla società di venture capital Coatue che, tra i vari investitori, vanta Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Sydney Sweeney ha (finalmente) lanciato la sua linea di lingerie.

La star di Euphoria ha presentato ufficialmente la sua nuova linea di intimo, Syrn, in un post su Instagram martedì 27 gennaio. "Il segreto è finalmente svelato... salutate Syrn", ha scritto. "Questa è lingerie che indossi per TE STESSA, senza spiegazioni, senza scuse."

Il lancio dopo l'impresa sull'insegna Hollywood

Sydney Sweeney ha spiegato che presto Syrn sbarcherà online, e che è possibile registrarsi sul sito (già attivo) per un accesso anticipato alle vendite. "C'è così tanto altro che non vedo l'ora di mostrarvi tutto", ha scritto.

Lo scorso luglio Puck News ha riferito che la linea di lingerie di Sweeney, all'epoca in fase di sviluppo, era finanziata dalla società di venture capital Coatue che, tra i vari investitori, vanta Jeff Bezos e Lauren Sánchez (Sweeney era stata avvistata al sontuoso matrimonio veneziano della coppia poche settimane prima del report di Puck).

L'annuncio di Sydney Sweeney arriva a un giorno di distanza dal video in cui la si vede attaccare una lunga fila di reggiseni sulla scritta Hollywood a Los Angeles. Il video mostra la star e i suoi collaboratori mentre guidano e poi camminano verso l'iconico monumento, a tarda notte, arrampicandosi sulle sue lettere giganti per attaccare la biancheria intima sulla parte anteriore dell'insegna.

Secondo TMZ, Sweeney ha ottenuto un permesso da FilmLA per girare il video presso il monumento, ma non ha ricevuto il permesso dal proprietario del cartello, la Camera di Commercio di Hollywood, di toccarlo o arrampicarsi su di esso. In una dichiarazione, il CEO della Camera di Commercio di Hollywood, Steve Nissen, ha infatti dichiarato a Entertainment Weekly che il video di Sweeney "non era autorizzato dalla Camera di Commercio di Hollywood". L'attrice potrebbe dunque essere accusata di violazione di proprietà privata e/o vandalismo (sebbene ad oggi non esistano denunce).