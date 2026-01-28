Sydney Sweeney svela la sua linea di lingerie

Secondo Puck News la linea di lingerie di Sweeney sarebbe finanziata dalla società di venture capital Coatue che, tra i vari investitori, vanta Jeff Bezos e Lauren Sánchez
Sydney Sweeney ha (finalmente) lanciato la sua linea di lingerie.
La star di Euphoria ha presentato ufficialmente la sua nuova linea di intimo, Syrn, in un post su Instagram martedì 27 gennaio. "Il segreto è finalmente svelato... salutate Syrn", ha scritto. "Questa è lingerie che indossi per TE STESSA, senza spiegazioni, senza scuse."
Il lancio dopo l'impresa sull'insegna Hollywood
Sydney Sweeney ha spiegato che presto Syrn sbarcherà online, e che è possibile registrarsi sul sito (già attivo) per un accesso anticipato alle vendite. "C'è così tanto altro che non vedo l'ora di mostrarvi tutto", ha scritto.
Lo scorso luglio Puck News ha riferito che la linea di lingerie di Sweeney, all'epoca in fase di sviluppo, era finanziata dalla società di venture capital Coatue che, tra i vari investitori, vanta Jeff Bezos e Lauren Sánchez (Sweeney era stata avvistata al sontuoso matrimonio veneziano della coppia poche settimane prima del report di Puck).
L'annuncio di Sydney Sweeney arriva a un giorno di distanza dal video in cui la si vede attaccare una lunga fila di reggiseni sulla scritta Hollywood a Los Angeles. Il video mostra la star e i suoi collaboratori mentre guidano e poi camminano verso l'iconico monumento, a tarda notte, arrampicandosi sulle sue lettere giganti per attaccare la biancheria intima sulla parte anteriore dell'insegna.
Secondo TMZ, Sweeney ha ottenuto un permesso da FilmLA per girare il video presso il monumento, ma non ha ricevuto il permesso dal proprietario del cartello, la Camera di Commercio di Hollywood, di toccarlo o arrampicarsi su di esso. In una dichiarazione, il CEO della Camera di Commercio di Hollywood, Steve Nissen, ha infatti dichiarato a Entertainment Weekly che il video di Sweeney "non era autorizzato dalla Camera di Commercio di Hollywood". L'attrice potrebbe dunque essere accusata di violazione di proprietà privata e/o vandalismo (sebbene ad oggi non esistano denunce).
Il precedente
In passato, Sydney Sweeney aveva già suscitato polemiche per la sua apparizione nella campagna "Sydney Sweeney Has Great Jeans" di American Eagle, considerata da alcuni una promozione di idee eugenetiche. Sweeney si è rifiutata di commentare la controversia per mesi, ma alla fine ha preso le distanze dalla campagna in un'intervista a PEOPLE lo scorso dicembre. "Non condivido le opinioni che alcune persone hanno scelto di associare alla campagna. Molti mi hanno attribuito motivazioni ed etichette che semplicemente non corrispondono alla realtà", ha dichiarato. "Sono contraria all'odio e alla divisione". Sydney ha continuato: "In passato la mia posizione è stata quella di non rispondere mai alla stampa, né negativa né positiva, ma di recente mi sono resa conto che il mio silenzio su questo tema ha solo ampliato il divario, non l'ha colmato. Quindi spero che questo nuovo anno porti maggiore attenzione a ciò che ci unisce, anziché a ciò che ci divide".