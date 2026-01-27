L'attrice si è arrampicata di notte sulla scritta, tirando una corda e appendendo la lingerie della sua nuova linea. Un'operazione, questa, che la Camera di Commercio di Hollywood non avrebbe mai autorizzato

Dopo la bufera mediatica per la pubblicità di American Eagle, Sydney Sweeney è di nuovo "nei guai". E, questa volta, anziché l'opinione pubblica c'entra le legge.

Cosa ha fatto Sydney Sweeney

Sydney Sweeney sta per lanciare la sua linea di lingerie. E, per promuoverla, ha pensato (e fatto) qualcosa di eclatante: appendere dei reggiseni sull'iconica scritta Hollywood, a Los Angeles.

Secondo TMZ, la star di Euphoria avrebbe ottenuto un permesso speciale da FilmLA per girare uno spot dinnanzi alla scritta Hollywood. Tuttavia, non avrebbe potuto toccarla né arrampicarsi sopra (per farlo avrebbe dovuto chiedere un'autoirizzazione alla Camera di Commercio di Hollywood, proprietaria dell'insegna). Nel video diffuso online, tuttavia, Sweeney si arrampica fino alla cima delle lettere, nel buio della notte. E, una volta lì, insieme al suo staff, tira una corda a cui appende dei reggiseni.

L'iniziativa è volta a promuovere la nuova linea di lingerie di Sweeney che - come svelato lo scorso luglio da Puke News - è finanziata dalla società di venture capital Coatue, che vanta tra i suoi investitori i novelli sposi Jeff Bezos e Lauren Sánchez (motivo per cui l'attrice era presente al loro matrimonio).