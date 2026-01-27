Sydney Sweeney ha appeso reggiseni sulla scritta Hollywood (per scopi promozionali)Spettacolo
L'attrice si è arrampicata di notte sulla scritta, tirando una corda e appendendo la lingerie della sua nuova linea. Un'operazione, questa, che la Camera di Commercio di Hollywood non avrebbe mai autorizzato
Dopo la bufera mediatica per la pubblicità di American Eagle, Sydney Sweeney è di nuovo "nei guai". E, questa volta, anziché l'opinione pubblica c'entra le legge.
Cosa ha fatto Sydney Sweeney
Sydney Sweeney sta per lanciare la sua linea di lingerie. E, per promuoverla, ha pensato (e fatto) qualcosa di eclatante: appendere dei reggiseni sull'iconica scritta Hollywood, a Los Angeles.
Secondo TMZ, la star di Euphoria avrebbe ottenuto un permesso speciale da FilmLA per girare uno spot dinnanzi alla scritta Hollywood. Tuttavia, non avrebbe potuto toccarla né arrampicarsi sopra (per farlo avrebbe dovuto chiedere un'autoirizzazione alla Camera di Commercio di Hollywood, proprietaria dell'insegna). Nel video diffuso online, tuttavia, Sweeney si arrampica fino alla cima delle lettere, nel buio della notte. E, una volta lì, insieme al suo staff, tira una corda a cui appende dei reggiseni.
L'iniziativa è volta a promuovere la nuova linea di lingerie di Sweeney che - come svelato lo scorso luglio da Puke News - è finanziata dalla società di venture capital Coatue, che vanta tra i suoi investitori i novelli sposi Jeff Bezos e Lauren Sánchez (motivo per cui l'attrice era presente al loro matrimonio).
La reazione della Camera di Commercio di Los Angeles
Secondo il Los Angeles Times, la Camera di Commercio di Hollywood, l'organizzazione che detiene i diritti di proprietà intellettuale dell'iconico monumento, non aveva autorizzato l'operazione notturna. Anche l'Hollywood Sign Trust, l'organizzazione no-profit responsabile della gestione dell'insegna, avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza dell'accaduto.
"Chiunque intenda utilizzare e/o accedere alla scritta Hollywood per scopi commerciali deve ottenere una licenza o un permesso dalla Camera di Commercio di Hollywood", ha dichiarato al Los Angeles Times Steve Nissen, presidente dell'ente. "La produzione che coinvolge Sydney Sweeney e la scritta Hollywood, come riportato da TMZ, non è stata autorizzata dalla Camera di Commercio di Hollywood né ne eravamo a conoscenza in precedenza".
Tuttavia, al momento, non è stata sporta denuncia per violazione di proprietà privata nei confronti di Sweeney.