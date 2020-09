Giappone, il robot Gundam diventa realtà e muove i primi passi. VIDEO

Con i suoi 18 metri d’altezza e un peso di circa 25 tonnellate, la riproduzione reale di Gundam, robot dei cartoni animati anni ’80, ha preso vita muovendo i suoi primi passi, come testimonia un video diffuso sui social. Dopo essersi mosso, il robot si è inginocchiato e ha messo in movimento le braccia e le mani all’interno della Gundam Factory di Yokohama, in Giappone, dove è stato realizzato.

Un lungo lavoro

L'opera di costruzione è stata lunga e complessa: gli ingegneri hanno infatti iniziato ad assemblare il robot sei anni fa. Nonostante il suo notevole peso, Gundam riesce a muoversi grazie alla sua leggerissima lega di metallo e plastica. L’umanoide avrebbe dovuto essere mostrato ai suoi fan già dal prossimo primo ottobre, ma la pandemia ha rallentato tutto il processo. Il video lo mostra in anteprima (ad esempio nella impressionante versione accelerata del portale dedicato all'animazione Catsuka), ma per il pubblico non dovrebbe essere visibile dal vivo prima della fine del 2020.

La storia di Gundam

Gundam è un prodotto giapponese d'animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate alla fine degli anni Settanta. Le sue vicende si svolgono in un futuro utopico nel quale l'umanità è impegnata nella colonizzazione dello spazio e vede tra i protagonisti appunto anche dei robot dalle sembianze umane. Ottenne notevole successo negli anni Ottanta e diede vita a un filone di opere collegate (dai programmi televisivi, fino a fumetti e videogiochi), spesso accompagnate da gadget e altri prodotti di merchandising.