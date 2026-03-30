Si è spenta a 79 anni la star statunitense apprezzata per una carriera costruita tra palcoscenico e grande schermo. L'attrice è morta domenica 29 marzo a Jersey City, a seguito di complicazioni legate all'Alzheimer. A darne notizia sono stati il marito, il regista e sceneggiatore Paul Schrader, e la figlia Molly Johanna, attraverso un messaggio congiunto diffuso sui social: “Era un’attrice, una moglie, una madre e un’amica, e ha affrontato tutti questi ruoli con grazia e forza”

A darne notizia sono stati il marito, il regista e sceneggiatore Paul Schrader, e la figlia Molly Johanna, attraverso un messaggio congiunto diffuso sui social: “Era un’attrice, una moglie, una madre e un’amica, e ha affrontato tutti questi ruoli con grazia e forza”.

Nota al pubblico per ruoli in L’età dell’innocenza e Il mondo secondo Garp, Hurt è morta domenica 29 marzo 2026 a Jersey City, a seguito di complicazioni legate all'Alzheimer.

Si è spenta a 79 anni Mary Beth Hurt, attrice statunitense apprezzata per la sua sensibilità interpretativa e per una carriera costruita tra palcoscenico e grande schermo.

Il debutto sulle scene risale al 1974, momento che segnò l’inizio di una lunga e solida presenza a Broadway. Proprio il teatro rappresentò uno dei pilastri della sua carriera, consentendole di ottenere tre candidature ai Tony Award grazie agli spettacoli Crimini del cuore, Trelawny of the Wells e Benefactors.

Il passaggio al cinema avvenne nel 1978 con Interiors di Woody Allen, film in cui interpretava una delle tre sorelle al centro di una complessa vicenda familiare. Da quel momento, Hurt si affermò come interprete intensa e sofisticata, prendendo parte a numerose produzioni significative. Tra queste si ricordano Un gelido inverno (1979), Il mondo secondo Garp (1982), dove recitò accanto a Robin Williams, e L’età dell’innocenza (1993) diretto da Martin Scorsese, in cui vestì i panni di Regina Beaufort.

Tra le altre pellicole a cui prese parte figurano Al di là della vita (1999) di Martin Scorsese, Autumn in New York (2000) diretto da Joan Chen, Nella rete del serial killer (2008) di Gregory Hoblit e Young Adult (2011) di Jason Reitman. Il regista Brett Ratner la diresse invece in The Family Man (2000) e Red Dragon (2002).

La dimensione privata

Sul fronte personale, Mary Beth Hurt fu sposata con l’attore William Hurt dal 1971 al 1981. Nel 1983 si unì in matrimonio con Paul Schrader, con il quale ebbe due figli, Molly Johanna e Sam, e con cui collaborò anche professionalmente in diversi progetti cinematografici. Schrader la diresse, tra gli altri, in Affliction (1998) e The Walker (2007).

Figura elegante e riservata, Mary Beth Hurt ha rappresentato una presenza significativa nel panorama teatrale e cinematografico americano. La sua carriera, costruita lontano dall’esposizione più appariscente, è stata contraddistinta da interpretazioni profonde e da una costante coerenza artistica, che le hanno garantito un posto duraturo nella memoria del pubblico e della critica.