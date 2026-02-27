Alla 50ª edizione dei Premi César a Parigi, L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu conquista il premio per il Miglior Film. Riconoscimenti anche a Richard Linklater per la regia, Laurent Lafitte e Léa Drucker come migliori interpreti. Premio alla carriera a Jim Carrey. Ecco il palmarès completo dei César 2026, tra cinema francese e internazionale.

Si è svolta a Parigi la 50ª edizione dei Premi César, riconoscimenti assegnati annualmente dall’Académie des Arts et Techniques du Cinéma alle eccellenze del cinema francese e internazionale. L’edizione 2026 ha premiato titoli e artisti che hanno segnato l’ultima stagione cinematografica, alternando produzioni d’autore, successi commerciali e opere prime.

Miglior Film: vince L’Attachement – La tenerezza

Il César per il Miglior Film è andato a L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, dramma familiare presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Il film, che racconta le dinamiche affettive tra una donna e una giovane coppia di vicini, ha ottenuto anche il premio per il Miglior adattamento cinematografico e quello per la Miglior attrice non protagonista a Vimala Pons.

Otto le candidature complessive per il film, che ha superato titoli forti della stagione, tra cui il celebrato Nouvelle Vague.