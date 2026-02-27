Offerte Sky
Premi César 2026, trionfa L’Attachement: tutti i vincitori della 50ª edizione

Cinema
©Getty

Alla 50ª edizione dei Premi César a Parigi, L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu conquista il premio per il Miglior Film. Riconoscimenti anche a Richard Linklater per la regia, Laurent Lafitte e Léa Drucker come migliori interpreti. Premio alla carriera a Jim Carrey. Ecco il palmarès completo dei César 2026, tra cinema francese e internazionale.

Si è svolta a Parigi la 50ª edizione dei Premi César, riconoscimenti assegnati annualmente dall’Académie des Arts et Techniques du Cinéma alle eccellenze del cinema francese e internazionale. L’edizione 2026 ha premiato titoli e artisti che hanno segnato l’ultima stagione cinematografica, alternando produzioni d’autore, successi commerciali e opere prime.

Miglior Film: vince L’Attachement – La tenerezza

Il César per il Miglior Film è andato a L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, dramma familiare presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Il film, che racconta le dinamiche affettive tra una donna e una giovane coppia di vicini, ha ottenuto anche il premio per il Miglior adattamento cinematografico e quello per la Miglior attrice non protagonista a Vimala Pons.

Otto le candidature complessive per il film, che ha superato titoli forti della stagione, tra cui il celebrato Nouvelle Vague.

Miglior Regia a Richard Linklater

Il premio per la Miglior Regia è stato assegnato a Richard Linklater per Nouvelle Vague, presentato al Festival di Cannes. Il film ha ottenuto diversi riconoscimenti tecnici, tra cui fotografia, montaggio e costumi.

A consegnare il premio è stato David Cronenberg, ospite della serata.

I premi per gli interpreti

Il César per il Miglior Attore è andato a Laurent Lafitte per La donna più ricca del mondo, mentre il riconoscimento come Miglior Attrice è stato assegnato a Léa Drucker per Case 137.

Tra i non protagonisti sono stati premiati Pierre Lottin per Lo straniero e Vimala Pons per L’Attachement – La tenerezza.

Le promesse dell’anno sono Nadia Melliti (La Petite Dernière) e Théodore Pellerin (Nino), film che ha ottenuto anche il premio come Miglior Opera Prima per la regista Pauline Loqués.

Premio internazionale e documentari

Il César per il Miglior Film Internazionale è stato assegnato a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, che ha prevalso su altri titoli candidati provenienti dal panorama globale.

Nel comparto documentario ha vinto Le chant des forêts di Vincent Munier, premiato anche per il sonoro.

 

Il Premio alla Carriera a Jim Carrey

Momento centrale della serata è stata la consegna del Premio César alla Carriera a Jim Carrey, omaggiato con un numero musicale ispirato a The Mask. A consegnare il riconoscimento è stato il regista Michel Gondry, che lo aveva diretto in Se mi lasci ti cancello.

Nel suo intervento, l’attore ha ricordato le origini francesi della propria famiglia, sottolineando il legame con la città di Saint-Malo e definendo il premio “una chiusura del cerchio”.

Il palmarès completo dei César 2026

Miglior Film

  • L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu

Miglior Regia

  • Richard Linklater per Nouvelle Vague

Miglior Attore

  • Laurent Lafitte, La donna più ricca del mondo

Miglior Attrice

  • Léa Drucker, Case 137

Miglior Sceneggiatura Originale

  • Franck Dubosc, Sarah Kaminsky – Un crimine imperfetto (Un ours dans le Jura)

Miglior Adattamento Cinematografico

  • Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’Attachement – La tenerezza

Miglior Attrice Non Protagonista

  • Vimala Pons – L’Attachement – La tenerezza

Miglior Attore Non Protagonista

  • Pierre Lottin – Lo straniero

Miglior Promessa Femminile

  • Nadia Melliti – La Petite Dernière

Miglior Promessa Maschile

  • Théodore Pellerin – Nino

Miglior Opera Prima

  • Nino di Pauline Loqués

Miglior Film Internazionale

  • Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Miglior Documentario

  • Le chant des forêts di Vincent Munier

Miglior Film d’Animazione

  • Arco di Ugo Bienvenu

Miglior Fotografia

  • David Chambille – Nouvelle Vague

Miglior Musica Originale

  • Arnaud Tolone – Arco

Miglior Montaggio

  • Catherine Schwartz – Nouvelle Vague

Miglior Suono

  • Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard – Le chant des forêts

Migliori Costumi

  • Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague

Miglior Scenografia

  • Catherine Cosme – Lo sconosciuto del Grande Arco

Migliori Effetti Speciali

  • Lise Fischer – Lo sconosciuto del Grande Arco

Miglior Cortometraggio Live Action

  • Mort d’un Acteur di Ambroise Rateau

Miglior Cortometraggio d’Animazione

  • Fille de l’eau di Sandra Desmazières

Miglior Cortometraggio Documentario

  • Au bain des dames di Margaux Fournier

