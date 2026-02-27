Alla 50ª edizione dei Premi César a Parigi, L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu conquista il premio per il Miglior Film. Riconoscimenti anche a Richard Linklater per la regia, Laurent Lafitte e Léa Drucker come migliori interpreti. Premio alla carriera a Jim Carrey. Ecco il palmarès completo dei César 2026, tra cinema francese e internazionale.
Si è svolta a Parigi la 50ª edizione dei Premi César, riconoscimenti assegnati annualmente dall’Académie des Arts et Techniques du Cinéma alle eccellenze del cinema francese e internazionale. L’edizione 2026 ha premiato titoli e artisti che hanno segnato l’ultima stagione cinematografica, alternando produzioni d’autore, successi commerciali e opere prime.
Miglior Film: vince L’Attachement – La tenerezza
Il César per il Miglior Film è andato a L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, dramma familiare presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Il film, che racconta le dinamiche affettive tra una donna e una giovane coppia di vicini, ha ottenuto anche il premio per il Miglior adattamento cinematografico e quello per la Miglior attrice non protagonista a Vimala Pons.
Otto le candidature complessive per il film, che ha superato titoli forti della stagione, tra cui il celebrato Nouvelle Vague.
Miglior Regia a Richard Linklater
Il premio per la Miglior Regia è stato assegnato a Richard Linklater per Nouvelle Vague, presentato al Festival di Cannes. Il film ha ottenuto diversi riconoscimenti tecnici, tra cui fotografia, montaggio e costumi.
A consegnare il premio è stato David Cronenberg, ospite della serata.
I premi per gli interpreti
Il César per il Miglior Attore è andato a Laurent Lafitte per La donna più ricca del mondo, mentre il riconoscimento come Miglior Attrice è stato assegnato a Léa Drucker per Case 137.
Tra i non protagonisti sono stati premiati Pierre Lottin per Lo straniero e Vimala Pons per L’Attachement – La tenerezza.
Le promesse dell’anno sono Nadia Melliti (La Petite Dernière) e Théodore Pellerin (Nino), film che ha ottenuto anche il premio come Miglior Opera Prima per la regista Pauline Loqués.
Premio internazionale e documentari
Il César per il Miglior Film Internazionale è stato assegnato a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, che ha prevalso su altri titoli candidati provenienti dal panorama globale.
Nel comparto documentario ha vinto Le chant des forêts di Vincent Munier, premiato anche per il sonoro.
Il Premio alla Carriera a Jim Carrey
Momento centrale della serata è stata la consegna del Premio César alla Carriera a Jim Carrey, omaggiato con un numero musicale ispirato a The Mask. A consegnare il riconoscimento è stato il regista Michel Gondry, che lo aveva diretto in Se mi lasci ti cancello.
Nel suo intervento, l’attore ha ricordato le origini francesi della propria famiglia, sottolineando il legame con la città di Saint-Malo e definendo il premio “una chiusura del cerchio”.
Il palmarès completo dei César 2026
Miglior Film
L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu
Miglior Regia
Richard Linklater per Nouvelle Vague
Miglior Attore
Laurent Lafitte, La donna più ricca del mondo
Miglior Attrice
Léa Drucker, Case 137
Miglior Sceneggiatura Originale
Franck Dubosc, Sarah Kaminsky – Un crimine imperfetto (Un ours dans le Jura)
Miglior Adattamento Cinematografico
Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre – L’Attachement – La tenerezza
Miglior Attrice Non Protagonista
Vimala Pons – L’Attachement – La tenerezza
Miglior Attore Non Protagonista
Pierre Lottin – Lo straniero
Miglior Promessa Femminile
Nadia Melliti – La Petite Dernière
Miglior Promessa Maschile
Théodore Pellerin – Nino
Miglior Opera Prima
Nino di Pauline Loqués
Miglior Film Internazionale
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
Miglior Documentario
Le chant des forêts di Vincent Munier
Miglior Film d’Animazione
Arco di Ugo Bienvenu
Miglior Fotografia
David Chambille – Nouvelle Vague
Miglior Musica Originale
Arnaud Tolone – Arco
Miglior Montaggio
Catherine Schwartz – Nouvelle Vague
Miglior Suono
Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard – Le chant des forêts
Migliori Costumi
Pascaline Chavanne – Nouvelle Vague
Miglior Scenografia
Catherine Cosme – Lo sconosciuto del Grande Arco
Migliori Effetti Speciali
Lise Fischer – Lo sconosciuto del Grande Arco
Miglior Cortometraggio Live Action
Mort d’un Acteur di Ambroise Rateau
Miglior Cortometraggio d’Animazione
Fille de l’eau di Sandra Desmazières
Miglior Cortometraggio Documentario
Au bain des dames di Margaux Fournier